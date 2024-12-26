冼靖峰聖誕食刺身好淒涼？　向豐盛大餐堅決說不：我減唔到肥

《聲夢》歌手冼靖峰、潘靜文、趙小婷昨日（25日）聖誕節正日出席上水一商場的活動，冼靖峰在活動中唱了兩首甜蜜的歌與粉絲們一起過聖誕，包括有：《老派約會之必要》及《給你幸福所以幸福》，在場的弓箭手聽到如痴如醉。

《聲夢》歌手冼靖峰、潘靜文、趙小婷昨日聖誕節正日出席上水一商場的活動。(梁碧玲 攝)

冼靖峰在活動中唱了兩首甜蜜的歌與粉絲們一起過聖誕，包括有：《老派約會之必要》及《給你幸福所以幸福》，在場的弓箭手聽到如痴如醉。(梁碧玲 攝)

冼靖峰接受《香港01》訪問時被問到怎樣慶祝聖誕，他表示想先完成手上的歌曲：「如果完成到就係一個最好嘅慶祝！當係畀自己嘅功課囉。尋日其實係我12點幾啦開始作首歌，作咗半首之後我諗住真係要瞓啦，因為今日要唱歌，咁就唔好休息得太少。咁但係呢，我作咗半首，上咗牀準備要瞓嘅時候就瞓唔到，因為個腦係咁想作埋下半首，跟住就去到凌晨六點幾，應該差唔多七點嘅時候先瞓囉。但係我今日好想作埋佢，因為覺得嗰首歌應該會幾好聽。」冼靖峰說到自己作的曲時眉飛色舞，興奮的談論着。

冼靖峰接受《香港01》訪問時被問到怎樣慶祝聖誕，他表示想先完成手上的歌曲。(梁碧玲 攝)

冼靖峰說到自己作的曲時眉飛色舞，興奮的談論着。(梁碧玲 攝)

活動時冼靖峰講到自己正在作曲，而潘靜文及趙小婷都向他表示也要他幫自己作曲，冼靖峰驚訝地表示「咁信我」：「我係真係新手嚟嘅，咁但系我自己有作嘅，我有demo嘅。咁但係我唔知見唔見得人啊其實，但係我自己作我一定會覺得都好似幾好咁樣，咁但係好多時候呢作嗰啲歌，一兩個月之後聽返又覺得其實可以作得好聽啲或者作得特別啲，又或者呢個位好似唔會咁樣唱㗎喎唔好聽喎，所以一路fine tune囉。」

活動時冼靖峰講到自己正在作曲，而潘靜文及趙小婷都向他表示也要他幫自己作曲。(梁碧玲 攝)

冼靖峰驚訝地表示「咁信我」。(梁碧玲 攝)

冼靖峰被問到會否去吃聖誕大餐時，卻表示「唔會」。早前他曾表示自己吃「雞胸水」，今次未有聖誕大餐吃是否要繼續吃雞胸水時，他立即否認：「食刺身囉，好少少，但都係protein為主。」冼靖峰不吃聖誕大餐原來是因為要忍口，因為他一吃就會胖，加上一年有太多節目有太多藉口可以放肆的吃，所以他向聖誕大餐堅決說不：「如果每一個節日都食好啲呢，我減唔到肥，我真係唔得。我細個會咁樣嘅，但係如果計埋三百六十幾日呢，可能有八十日我都係可以畀自己有藉口去食，所以我係唔可以咁樣。」之後冼靖峰就數出每個節日吃什麼，但他計算過這樣會令他減不了肥：「咁所以係減唔到肥嘅，如果係我咁樣，所以我一定係都要節制囉，同埋嚟緊都要做嘢啊，所以都要保持返好嘅狀態。」

冼靖峰被問到會否去吃聖誕大餐時，卻表示「唔會」。(梁碧玲 攝)

冼靖峰不吃聖誕大餐原來是因為要忍口，因為他一吃就會胖，加上一年有太多節目有太多藉口可以放肆的吃，所以他向聖誕大餐堅決說不。(梁碧玲 攝)

至於來年有什麼計劃時，他希望來年可以有多點音樂作品：「想有多啲嘅作品畀大家聽到，因為我覺得唱live係可以表現到一個歌手，佢嘅能力啦又或者佢嘅taste啦，可能上綜藝節目都會show到。但係其實最中心最基本，其實係佢嘅音樂作品本身，咁所以好想出多啲歌，等人哋知道其實冼靖峰呢個歌手係一個乜嘢嘅人。」