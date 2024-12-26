87歲余慕蓮感染肺炎曾指「未必過到今年」　現身賀壽狀態成焦點

87歲資深演員魚毛余慕蓮，近年健康情況轉差，曾於2020年曾因肺纖維化而留院半年，幸好最終大步檻過。本月中她曾透露今年感染了肺炎，更悲觀地向友人指：「我覺得自己未必過到今年。」近日現身活動，魚毛姐狀態受到關注。



余慕蓮2020年因肺纖維化留醫半年，可謂在鬼門關徘徊，慶幸最終康復出院，並在好友安德尊及米雪陪同下立遺囑。(影片截圖)

余慕蓮撐住助行器，前往欣賞演唱會，並到後台探班。（黃庭桄＠IG）

當譚輝智主動向余慕蓮問好時，獲余興奮回應︰「我認得你，你係中年好聲音吖嘛，我有睇你唱歌㗎 ！」（黃庭桄＠IG）

資深傳媒人汪曼玲日前舉行生日宴，廣邀圈中好友出席，包括姜大衛、李琳琳、葉童、李龍基、馬海倫、梁葆貞、吳麗珠、邵音音、周美鳳、黑妹（李麗霞）、Joe Junior等等，場面熱鬧。余慕蓮亦身穿黃色外套出席，見到魚毛姐略施脂粉精神相當好，比兩星期前狀態好很多，笑意盈盈繑着壽星女的手臂合照，並向對方送上生日利是。

資深傳媒人汪曼玲日前舉行生日宴，廣邀圈中好友出席，包括姜大衛、李琳琳、葉童、李龍基、馬海倫、梁葆貞、吳麗珠、邵音音、周美鳳、黑妹（李麗霞）、Joe Junior、余慕蓮等。（汪曼玲FACEBOOK）

資深傳媒人汪曼玲日前舉行生日宴，廣邀圈中好友出席，包括姜大衛、李琳琳、葉童、李龍基、馬海倫、梁葆貞、吳麗珠、邵音音、周美鳳、黑妹（李麗霞）、Joe Junior、余慕蓮等。（汪曼玲FACEBOOK）

資深傳媒人汪曼玲日前舉行生日宴，廣邀圈中好友出席，包括姜大衛、李琳琳、葉童、李龍基、馬海倫、梁葆貞、吳麗珠、邵音音、周美鳳、黑妹（李麗霞）、Joe Junior、余慕蓮等。（汪曼玲FACEBOOK）

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資深傳媒人汪曼玲日前舉行生日宴，廣邀圈中好友出席，包括姜大衛、李琳琳、葉童、李龍基、馬海倫、梁葆貞、吳麗珠、邵音音、周美鳳、黑妹（李麗霞）、Joe Junior、余慕蓮等。（汪曼玲FACEBOOK）

余慕蓮現身汪曼玲生日宴，精神相當不錯。（汪曼玲FACEBOOK）

余慕蓮現身汪曼玲生日宴，精神相當不錯。（汪曼玲FACEBOOK）