江若琳車禍後每晚夢見燈柱　網傳「江若琳灣」：我揸車超過10年

江若琳今日（26日）出席第58屆工展會活動，並即場獻唱新歌《一圈》，吸引200人圍觀。江若琳本月（13日）於尖沙咀發生交通意外，座駕嚴重翻側即時送院，對此，她接受訪問時表示：「啱啱同完阿仔去完東京旅行散心咁就好啲，首先就好多謝大家關心，人間有愛瘋狂炸開咗個電話，每個都好擔心我，好幸運完整無缺咁企咗喺度。」講到有否嚇壞屋企人，她直言：「梗係有，先發現原來朋友真係有好多，啲訊息多到三日都覆唔切。」

江若琳今日（26日）出席第58屆工展會活動。（葉志明攝）

提到車禍的事發經過，她說：「其實大家就見到我揸得好慢，完全係冇好快，其實嗰一下扭軚好想扭返過去，有啲衝力，跟住架車就反轉，都唔相信眼前見到嘅事，經過呢件事發現保住條命係好緊要。」至於是否腦海空白一片，她直言：「個腦空白咗好多日，每一晚瞓覺瞌埋眼就會見到電燈柱，真係會有呢啲心理障礙，而家我老公揸車，我都會不斷叫小心，去到啲安全度都會叫佢小心啲。」講到是否最近都不會再駕駛，她說：「暫時都唔會住，要啲時間去克服同埋度過。」被問到是否自己的駕駛技術不好，她直言：「其實我嘅牌照都有10年以上，我揸車都唔係新牌仔同埋新手，有陣時會有啲意料唔到嘅事情會發生。」

江若琳車禍後首公開露面。（葉志明攝）

被問到是否車出現問題，她表示：「其實架車使用嘅年資都比較大，其實出車嘅時候都覺得有少少怪，我有少少覺得踩油門嗰一下係怪怪地，但總之大難不死就係幸運。」談及是否要換車，她直言：「暫時老公做住司機先。」她續指特別感謝老公的關心和照顧。講到當發生車禍時香港人合力拯救一事，她表示：「好感動，真係覺得好多愛，好多謝佢哋好想盡快快去救我出嚟。」

被問到最近網上流傳「江若琳灣」的圖片，她說：「有嘅，係尷尬嘅，希望阿仔大個咗之後就冇咗呢一個灣。」至於銅鑼灣有姜濤灣，現時尖沙咀有江若琳灣，她笑言：「失禮！」講到會否擔心被網民取笑而生氣，她直言：「冇呀！好多謝大家嘅關心，例如喺屋企附近每一個都問我有冇事，我係有撞到少少個頭。」她指幸好車禍當天兒子並不在車上，並表示：「而家經過條路都有少少陰影，特登避開，就會兜路走先。如果以前嘅我係一定會喊，但做咗阿媽之後就唔同咗，我當時第一個反應就係要逃生，因為我屋企真係有小朋友，我就好冷靜咁戴安全帶，就話我喺度。」她強調車禍發生後全程也沒有哭。講到有否拜神，她說：「真係要多謝上天。」講到明天即將在廣州舉行巡迴演唱會首站，她說：「係緊張嘅，但係經過咗咁多事之後，2025年過得平淡就OK 㗎啦！」