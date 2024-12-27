一代女神親自操刀設計北海道豪華別墅　內景曝光奢華優雅盡顯品味

「大美人」關之琳年輕時靚絕影圈，更有「香江第一美人」之稱，即使她已淡出幕前多年，但風采依然，凍齡美貌更令人稱羨。近年關之琳養尊處優，家住價值1.5億的半山豪宅，不時拍片分享富貴生活，又相約好友聚會，悠哉游哉。日前關之琳在IG分享了多張雪景豪宅的照片，原來豪宅由她親自操刀設計，處處都可見女神的好品味！

關之琳有「香江第一美人」之稱。（影片截圖）

關之琳為好友溥儀眼鏡老闆娘邱李茂琪慶生。（IG@dr_maret_lee）

生日。（IG@janelouey）

生日。（IG@janelouey）

關之琳操刀設計北海道頂級別墅。（IG@rosamundkwan）

關之琳操刀設計北海道頂級別墅。（IG@rosamundkwan）

關之琳操刀設計北海道頂級別墅。（IG@rosamundkwan）

關之琳寫道：「千鶴別墅第一期交付✨第一批業主已經入住，此刻正迎來了二世谷的一場雪❄️點點溫暖燈光迎接瑞雪～這個冬天，住在別墅內💗看著漫天白雪，手握溫暖咖啡，與家人在溫暖房間共度聖誕與新年🎄」。據知別墅位於日本北海道二世谷，主打高級豪華別墅群，每一間別墅都獨一無二，當中由關之琳操刀的別墅B，處於森林中私隱度極高，坐落在共3棟別墅中最大的土地上，3層別墅設有4間臥室、3間半浴室，整體設計融合了西方現代風格與日本傳統風格。

花了不少心思。（影片截圖）

花了不少心思。（影片截圖）

雪景別墅。（IG@rosamundkwan）

雪景別墅。（IG@rosamundkwan）

採光度十足。（IG@rosamundkwan）

採光度十足。（IG@rosamundkwan）

舒適。（IG@rosamundkwan）

舒適。（IG@rosamundkwan）

樓底好高。（IG@rosamundkwan）

樓底好高。（IG@rosamundkwan）

3層別墅。（IG@rosamundkwan）

而傢俱選用頂級歐洲傢俱，挑高5米的天花板和落地窗採光度十足，可一覽窗外的森林美景，戶外空間亦十分闊落。別墅設有開放式客廳、用餐區和廚房，方便招呼朋友，另設專屬娛樂影音室，在每個細節上都盡顯現代奢華風。據官網介紹：「建築團隊由著名女明星關之琳親自操刀，別墅散發著關之琳的優雅和精緻氣質，使千鶴內的每一棟住宅都讓人眼睛為之一亮。」

挑高5米的天花板和落地窗採光度十足。（官網圖片）

整體設計融合了西方現代風格與日本傳統風格。（官網圖片）

5米天花。（官網圖片）

感覺舒適。（官網圖片）

冬日度假別墅。（官網圖片）

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