譚輝智15字回應追唔追多個小朋友　古淖文話演唱會「賣藝不賣身」

《中年好聲音2》的三甲古淖文、譚輝智、顏米羔昨日（26日）出席活動，三人先在台上各自唱了一首歌，再合體唱一首《失戀陣線聯盟》，台下超過二百位粉絲到場支持。目測以古淖文的粉絲最多，中間整個區域都是他的粉絲，而譚輝智及顏米羔的粉絲則佔了兩側。

《中年好聲音2》的三甲古淖文、譚輝智、顏米羔今日（26日）出席活動。(梁碧玲 攝)

台下超過二百位粉絲到場支持。(胡凱欣 攝)

目測以古淖文的粉絲最多，中間整個區域都是他的粉絲，而譚輝智及顏米羔的粉絲則佔了兩側。(胡凱欣 攝)

活動後三人接受訪問被問到再合體表演的感受時，顏米羔大讚「好正」：「其實期待好耐，成日都撞唔啱啊，終於我哋又喺返埋一齊，好玩啊！頭先喺台度都玩到唔記得自己唱緊咩。」譚輝智就表示玩到「出曬汗」：「每次見到佢兩個都好開心，一定係歡笑，冇揀錯人啊，真係好開心好Happy。」

顏米羔大讚三人再合體表演感覺「好正」。(梁碧玲 攝)

譚輝智被問到今日在社交平台分享了一段與陳俞霏合拍的一段搞笑影片，陳俞霏以為譚輝智正在拍跳舞，但原來是在拍他自己，譚輝智表示：「其實撳錯掣囉，自己衰。其實呢個係喺外國係好多人玩嘅，咁我哋就其實之前拍咗一套，同周Sir拍咗一套，咁啱嗰一日嚟嘅。其實都仲有好多個都未出嘅，咁我哋係拍咗好多個，唔同類型嘅搞笑嘢，咁我覺得難得我哋咁多個聚埋一齊，諗到啲咩就拍囉。」顏米羔表示已經看了譚輝智的片：「啱啱今朝先睇，見到係唔敢飲水，唔敢食嘢㗎！」古淖文都表示陳俞霏之前已經讓他看了：「咁我都覺得好好笑。」

譚輝智被問到今日在社交平台分享了一段與陳俞霏合拍的一段搞笑影片。(ig@tamfaichi)

譚輝智被問到今日在社交平台分享了一段與陳俞霏合拍的一段搞笑影片。(ig@tamfaichi)

譚輝智表示自己撳錯掣。(梁碧玲 攝)

古淖文談到下月舉辦的演唱會突然表示「賣藝不賣身」，原來是早前有報道希望他在演唱會上可以「除衫」，但被「古粉」叫唔好：「一個就譚輝智，另外一個成日叫我除衫嗰個呢，就係阿Paul啦，但係佢都陰公嘅，佢都成日俾人鬧嘅，喺內心係好多人想。」雖然古淖文未必會「除衫」，但透露今次演唱會的衣著會比上次澳門站「Sexy少少」。

古淖文談到下月舉辦的演唱會突然表示「賣藝不賣身」。(梁碧玲 攝)

至於排練到如何，他則透露手頭上還有工作，暫時是「各自修行」：「咁就自己都係練好身體啦，即係身體機能，跟住就記歌詞啦，咁跟住我幕後嘅團隊就幫我搞曬所有嘢。」到最後一星期他就會不停彩排，至於會否請嘉賓時，古淖文就表示今次不會請嘉賓：「今次就想真係自己唱歌俾大家，去多謝大家咁支持啦，同埋好多謝香港，即係有一個咁好嘅平台俾我，令到大家更認識。咁所以就自己唱曬，就唔請嘉賓啦。」

古淖文則透露手頭上還有工作，暫時是「各自修行」。(梁碧玲 攝)

譚輝智表示剛剛過去的聖誕與家人去了「古淖文鄉下」，而在活動時他表示要即場去逛街買禮物給兒女，原來他早已經叫兒女把願望寫給聖誕老人，自己則實現他們的願望：「我叫佢話你寫張卡畀聖誕老人，咁佢就會幫你買㗎啦，咁我就跟佢個list就執藥咁，佢哋有願望。」而古淖文及顏米羔則陪家人一起渡過。

譚輝智表示剛剛過去的聖誕與家人去了「古淖文鄉下」。(梁碧玲 攝)

譚輝智同老婆感情好，老婆經常幫譚輝智打點。(胡凱欣 攝)

譚輝智同老婆感情好，老婆經常幫譚輝智打點。(胡凱欣 攝)

古淖文就指與家人一起食宵夜是傳統來的，更笑言爺爺以前會自己弄火雞：「咁我阿爺以前就成個火雞自己整啦，成舊金華火腿自己醃囉，以前仲瘋狂㗎，現在收斂咗㗎啦！」

古淖文笑言爺爺以前會自己弄火雞。(梁碧玲 攝)

譚輝智被問到會多考慮多生一個小朋友時即表示「應該唔會」，但就被古淖文笑他說應該即是有點隱晦。譚輝智就說：「冇理由話肯定㗎嘛，有時不小心㗎嘛。」在說這句時譚輝智的女兒突然在休息室走出來看着爸爸，譚輝智即笑說：「我話口未完，個女即刻望住我啦。唔會啦，唔會啦！應該唔會！」