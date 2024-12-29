薔薇風暴劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《薔薇風暴》陸劇又名橙色光芒，有解嬿嬿作為編劇，惠楷棟為執導，由譚卓、高葉、劉奕君、林雨申領銜主演的一套以都市、職場為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《薔薇風暴》｜電視劇情大綱

在2015年，隨著互聯網經濟的迅猛發展，資本市場變幻莫測。已過不惑之年的財經雜誌主編謝琳慧，勇敢揭露了某投資機構合夥人婚變及其違規操作的醜聞。這篇敢於揭露真相的報導引發了投行的劇烈震動，並使投資經理江一笛陷入了職場危機。然而，謝琳慧對行業內違規行為的持續追蹤卻令她遭遇多方圍攻，最終因發表了一篇含有錯誤資訊的報導而被停職，而這篇報導的資料正是由江一笛提供的。隨著市場的劇變，人情冷暖逐漸被拋在腦後，江一笛所負責的智慧醫療企業也因此陷入僵局，使兩人捲入更大的風波。

《薔薇風暴》播出時間｜最新追劇日曆

《薔薇風暴》電視劇一共有40集，由愛奇藝、騰訊視頻播放。12月29日首更6集，之後每日2集。

《薔薇風暴》｜演員人物關係圖

《薔薇風暴》｜演員

譚卓 飾 謝琳慧

蔷薇风暴官微@weibo

高葉 飾 江一笛

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劉奕君 飾 周杭

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林雨申 飾 于時

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