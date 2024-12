粵語片年代小生杜平驚傳離世,與杜平大半世紀的胡楓今日接受《香港01》訪問,表示剛收到消息,心情亦非常難過,胡楓說:「剛知道,梗係唔開心,好朋友離開自己。」

杜平移居澳洲多年,與老朋友雖然分隔兩地,但仍一直保持聯絡。胡楓透露兩、三星期前仍與杜平以whatsapp互相問候,胡楓說:「我哋每星期都會whatsapp、傾電話啦,佢耐唔中會問候我,我又問候佢,佢份人好風趣、有人情味,知道佢一直唔舒服,但乜病就唔知道,佢都好想返嚟(香港),但唔舒服一直冇返。」

對於好友杜平離世,胡楓難掩傷感。(汪曼玲facebook)

二人不時有聯絡。(電視截圖)

有「EYT之父」之稱的蔡和平回覆《香港01》則說:「剛收到佢屋企人嘅消息,我好sad,聽到杜平pass away(離世)。He just a good man......is very sad today.因為真係good friend,very very sad.」。

蔡和平(中間)大讚杜平是good man,多次表示「very sad」。(電視截圖)

杜平移居澳洲多年。(電視截圖)