趙薇離婚｜富商前夫黃有龍神秘背景曝光　曾傳贈港姐冠軍兩豪宅

趙薇自從在2008年低調下嫁內地富商黃有龍後，身家暴漲的她曾一度被捧為「中國女巴菲特」，夫妻身家曾高達78億港元。不過，趙薇2021年突然被封殺，整整消失在螢光幕前三年多，今日（28日）無預警宣布離婚：「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。」

全文如下：

我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。

任何關於他的事件、言論或新聞報導都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報導。

謝謝大家🙏🙏🙏

以往黃有龍及趙薇夫婦，在中港兩地股市相當活躍。（視覺中國）

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現年48歲的黃有龍多年來身份神秘，有傳老家在湖南一個村莊，十幾歲隨父離家，後加入新加坡籍。黃有龍多年來一直非常低調，據悉他以房地產起家，生意廣泛，包括經營酒店旅遊業、國際餐飲、建材營銷、汽車貿易、網際網路商業、國際商貿、法國酒莊、礦業、有機蔬菜等行業，他更有一架價值過億的私人飛機。他在2011年為趙薇花費了400萬歐元（約3700萬港元），買下屬法國波爾多的夢隴酒莊（Chateau Monlot），為全球每公頃單價最貴的葡萄園，成為一時佳話。2014年底，夫妻斥資30多億，入股阿里影業， 成為第二大股東，引起巨大關注。

趙薇丈夫黃有龍（左二）與阿里巴巴的馬雲（前排左）及中國恒大的許家印（前排右）關係密切，2014年6月陪同馬雲到廣州恒大中心。（東方IC）

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而黃有龍曾與港姐冠軍葉翠翠拍拖，當時葉翠翠有「悲情港姐」稱號，因為母親患有嚴重腎病，父親退休零收入，屋企又養落一大竇狗，一個人要撐起成頭家。之後她曾與內地富商黃有龍拍拖，享受童話式愛情，卻因突然坐擁兩幢豪宅，以3,100萬元連買兩個賽西湖千呎單位，換來「港姐股神」稱號。二人感情最後只維持了三個幾月，葉翠翠透露拒生仔成分手導火線之一，最終無緣嫁入豪門。男方其後與趙薇在一起，而且很快懷有BB。

葉翠翠已成為三子之母。（ig@tracy_ip）

葉翠翠曾被踢爆連掃兩間北角半山賽西湖豪宅。（資料圖片）

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近年來黃有龍經濟危機頻傳，2019年趙薇夫妻被500多名投資者提告旗下公司涉及證券虛假陳述，趙薇被列為共同被告，也需承擔賠償責任，2021年又傳出趙薇旗下3間公司股權遭凍結。對此，趙薇工作室並未回應。