陳展鵬唔貼邊個係視帝因自己係燈嚟：我一講出嚟，就隨時又明燈嚟

澳門昨日（28日）於新地方舉辦戶外音樂會，不少歌手都有出席，例如：亞洲超星團、張敬軒、張智霖、周柏豪、衛蘭、胡定欣、陳展鵬、羅啟豪、鍾柔美、張馳豪、黃洛姸、林智樂及姚焯菲等人。陳展鵬先後唱出《巨輪》及與胡定欣唱《你最珍貴》，而老婆單文柔及女兒小豬比都有到場為陳展鵬打氣。

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陳展鵬接受《香港01》訪問時表示第一次於戶外唱歌感到開心：「可以唱到《巨輪》呢首歌，《巨輪》亦都係我當年拍呢個電視劇《巨輪》嘅主題曲，所以同大家好似好有共嗚咁！」而再次唱出這首歌勾起了他不少的回憶，令他想起當年拍這套劇時，長時間留在澳門：「去咗好多我諗平時好多人過嚟澳門玩都唔會去嘅地方，同埋呢套劇好受歡迎。」他笑指當時拍這套劇時，今次活動埸地仍未興建，他希望之後可以多點過來看演唱會。

陳展鵬接受《香港01》訪問時表示第一次於戶外唱歌感到開心。(胡凱欣 攝)

被問到會否帶老婆及小豬比過來玩時，他表示最近幾年都有帶她們去澳門玩，今次也帶了小豬比過來感受什麼是「大型騷」：「今日做完嘢，聽日就開始帶佢去遊歷呢個澳門，搵啲好玩新奇嘅嘢畀佢玩。」至於早前陳展鵬因為工作而未有空與老婆及小豬比到日本玩雪，所以就改了去廣州人造雪場遊玩：「帶咗佢去一個扮落雪嘅地方，跟住同佢影咗輯相，滿足吓佢先。希望嚟緊放假或新年完之後，我冇咁忙就可以帶佢去玩。」

早前陳展鵬因為工作而未有空與老婆及小豬比到日本玩雪，所以就改了去廣州人造雪場遊玩。(胡凱欣 攝)

陳展鵬更搞笑地表示會繼續帶小豬比到日本玩，最重要的原因是有主題樂園，他更預備了椅子陪她排隊進場玩。被問到跨年會否與家人慶祝時，他指今年有時間陪伴小豬比：「因為每一年都要做嘢，有咗小朋友之後成日好想每一年都希望同屋企人一齊過，但有時真係工作在身，好難專登去就得到，咁所以大家都見到我帶住女女周圍去，咁啱佢又有假期喎，所以今年倒數希望畀啲特色佢感受。」

陳展鵬更搞笑地表示會繼續帶小豬比到日本玩，最重要的原因是有主題樂園。(胡凱欣 攝)

陳展鵬被問到對今年奪視帝有沒有信心時，他笑指：「年年我都有信心㗎！」他續指：「今年或者我套劇年頭播咗，咁年尾台慶劇實在有好多好嘅劇，今年其實真係幾難揀㗎，因為我自己都有睇過公司幾套劇，每一個都真係有唔同嘅變化。」

陳展鵬被問到對今年奪視帝有沒有信心。(胡凱欣 攝)

但陳展鵬就不「貼」是誰有機會奪視帝，他指自己是「明燈」，看重誰就不會中：「我一講出嚟，就隨時又明燈嚟。」