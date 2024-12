幸福港姐人妻送自己嫁衣予好友結婚傳承幸福　低調打扮不搶鏡獲讚

現年33歲的「十優港姐」麥明詩於今年3月24日與盛勁為舉行婚禮,在摯親好友的見證和祝福下,正式結為合法夫妻,展開人生新一頁。兩口子新婚至今一直十分甜蜜,還不時於社交網上放閃曬恩愛,新婚生活過得相當幸福愉快。今年11月19日麥明詩更宣布與老公造人成功,預告將在明年誕下蛇年BB。麥明詩雖然陀住巨肚,不過亦不時周圍去,昨日她就參加了好友的婚宴。

麥明詩與老公盛勁為。(ig圖片)

麥明詩昨晚於IG story分享了她與一對新人在婚宴上的合照,留言寫道:「To me passing on a dress is pressing on a blessing (and sustainable!) I'm so glad the dress fits you because I'll porbably never fit in it again. (對我來說,傳遞一件衣服是一種祝福(而且是可持續的!)我很高興這件衣服適合你,因為我可能再也不會穿得上它了)。 」相中可見麥明詩把她在3月婚禮時穿的火紅色嫁衣轉贈給新娘子,對方當晚穿着她的那條裙子出嫁。麥明詩為了不搶新娘子鏡,以全黑打扮現身,低調得來又大方得體,獲網民讚好識得尊重主人家。