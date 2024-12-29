失婚影后素顏疲憊頭髮凌亂仍願意合照　事先聲明一個要求盡見原則

現年44歲的影后張栢芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），婚姻維持5年結束。其後張栢芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承（Marcus），生父身份至今成謎。去年8月張栢芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在12月初現身社交網，分享多張靚相，同時粉碎懷孕傳聞。早前她又直播爆料，兩小時吸金破兩億業務能力驚人，可見她依然很有人氣。

張栢芝神隱逾一年後的靚樣。(小紅書)

張栢芝神隱逾一年後的靚樣。(小紅書)

張栢芝指女人一定要有自信。（影片截圖）

昨日有網民就於社交網分享了偶遇張栢芝的合照，以「新加坡偶遇張柏芝~」為題，留言寫道：「中午在環球影城馬來西亞美食街，張栢芝坐在我們背後桌，她講粵語聽出她聲音，在等餐中問了是不是張柏芝，她說是的，說合影可以，不要偷拍。」相中可見張栢芝素顏戴上眼鏡、cap帽和口罩，只露出一雙眼睛，頭髮看來有些凌亂，打扮極之樸素低調，樣子看來略帶疲憊，但仍被博主認出了她的聲音。博主補充說：「本來沒帶口罩在語音，我們說拍照戴口罩合影了」。有網民大讚張栢芝說：「最難得的不是即使私底下，大素顏蓬頭垢面也會答應合照嗎？她真的特別好。」博主亦附和指張栢芝真的很好。

張栢芝於新加坡被偶遇生圖。(小紅書)

張栢芝於新加坡被偶遇生圖。(小紅書)

張栢芝於新加坡被偶遇生圖。(小紅書)