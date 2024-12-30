「娛圈真正大佬」街頭被捕獲　極親民揮手和藹笑容十足慈祥老人

由黃子華、許冠文、衛詩雅主演，導演陳茂賢執導的電影《破。地獄》，自上映以來，一直大破票房紀錄，電影日前舉行千人慶功宴，老闆楊受成博士都有出席，並向在場演員大派金牌。楊博士旗下的英皇娛樂和英皇電影，多年來除了為香港一直培養出優秀的藝人，其電影《破。地獄》更成為香港最高票房紀錄電影，老闆楊博士絕對可以稱得上為「娛圈真正大佬」。

老闆楊受成博士都有出席千人慶功，並向在場演員大派金牌。（陳順禎 攝）

慶功宴上，許冠文獲楊生贈上有「綠水鬼」之稱的綠圈Rolex Submariner。(陳順禎 攝）

而黃子華則獲贈的是20萬起跳的Domaine de la Romanee-Conti。(陳順禎 攝）

雖然貴為「娛圈真正大佬」，不過楊博士絕無半點架子，日前有人將在銅鑼灣偶遇楊博士的片段放上社交平台，見他非常友善地向鏡頭揮手，態度極親民，而和藹的笑容十足慈祥老人，令人很想和他親近。

楊博士過馬路。（片段截圖）

楊博士過馬路。（片段截圖）

見到鏡頭。（片段截圖）

揮手。（片段截圖）

非常慈祥嘅笑容。（片段截圖）

非常慈祥嘅笑容。（片段截圖）

楊博士對旗下藝人有心相信不是秘密，上年農曆年三十晚，邀請了過百位英皇娛樂旗下藝人和員工，到他家中一同食團年飯，熱鬧非常。從照片中所見，大部分的英皇藝人如容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、張敬軒、關智斌（Kenny）、惠英紅、方中信、陳家樂、周家怡、溫碧霞、彭秀慧及沈震軒等都有出席，再計埋霍汶希（Mani）等高層和工作人員至少都有接近一百人的規模。

楊博士（前排中）上年邀請了過百位英皇娛樂旗下藝人和員工到他家中一同食團年飯。（IG：@enjoylifeaf）

雖然人數眾多，但對於楊博士來講完全不是一個問題，位於淺水灣的獨立屋設有一個無敵大花園，容納過百人都依然綽綽有餘，派對上更安排live band在場唱歌表演，規模大到似足婚禮，認真誇張。