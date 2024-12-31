大灣仔攜妻遊阿布扎比驚遇熱情粉絲　台灣索老婆一反應獲讚有涵養

57歲的陳小春近年主力內地發展，亮相《爸爸去哪兒》、《披荊斬棘的哥哥》、《大灣仔的夜》及最近的《聲生不息大灣區季》等多個綜藝節目，在內地撈得風生水起，有不俗人氣；而他與太太應采兒也是圈中模範夫妻，結婚14年依然非常恩愛，就算屋企多了兩個小朋友，也無減夫妻之間的熱情，可謂羨煞旁人！

陳小春與太太應采兒是圈中模範夫妻。（微博@應采兒）

兩人結婚14年依然非常恩愛，就算屋企多了兩個小朋友，也無減夫妻之間的熱情。（微博@應采兒）

近日，陳小春一家四口到阿布札比旅遊，期間在食肆被野生捕獲，該食肆女店員難得見到陳小春和應采兒，顯得格外興奮，並將合照分享到小紅書，不過該女店員對應采兒的「熱情」舉動，竟引來網民熱議。

陳小春和應采兒育有兩子。（IG@yingcaier）

一家四口美滿幸福。（微博@應采兒）

一家中東打扮。（小紅書截圖）

相中，該女店員緊緊翹著應采兒的手合照，並把頭靠近對方，雖然應采兒沒抗拒，但從笑容中看到帶點尷尬，不過還是禮貌地向鏡頭報以微笑，獲網民大讚：「應采兒太有涵養了，被陌生人這麼硬拽著貼著還笑瞇瞇的，」但不少網民都覺得這位女店員的動作「過火」，紛紛留言：「樓主很熱情不過個人感覺還是稍微保持一點點距離比較合適」、「我覺得正常人都不會喜歡陌生人挎自己胳膊，基本的社交距離還是要有的」、「感覺應采兒笑的好僵硬，感覺有點尷尬吧」、「不光是陌生人，沒有好到一定程度，挽著我我都難受。」、「你沒覺得這兩個人不想跟你合照嗎？強迫拉著別人不覺得很沒禮貌嗎」。

應采兒近日與家人在阿布扎比旅行，期間被捕獲，但這位粉絲的「熱情」舉動，卻被網民鬧爆。（小紅書截圖）

雖然面露尷尬，但應采兒還是禮貌地向女粉絲報以微笑。（小紅書截圖）

而該名女店員與陳小春合照時，也熱情地把身體靠近男方，不過陳小春為免誤會早有防備，拍照時把手放前面，拍完便即時閃開保持「安全距離」。有網民調侃說：「我還特意返回去看了一眼是不是也挽著陳小春，然後她并没有。算她懂事。」另外也有不少網民將焦點放了在陳小春的表情上，笑言：「采兒好nice啊，春哥一如既往酷酷的」、「山雞哥依然好鬼Cool 」、「陳小春看著就像是被迫營業。」不過懂得與陌生女性保持距離，可見陳小春都是一個好老公。

陳小春與女店員合照時，雙手放前。（小紅書截圖）

陳小春影完合照即「閃開」。（小紅書截圖）