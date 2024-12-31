「東張女神」TVB 6年頻頻甩碌曾得罪白彪　年尾終於升職坐主播枱

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》話題多多，連帶一班主持人氣都水漲船高。《東張》外景主持黎寬怡（貓仔）加入TVB逾6年，終於捱出頭，年尾升職坐上主播枱。黎寬怡興奮地在Instagram宣布好消息，網民紛紛留言恭喜。

《東張西望》主持吳幸美（中）、梁敏巧（左）和黎寬怡。

黎寬怡做《東張西望》主持成功入屋。(節目截圖)

黎寬怡近日終於由外景主持升做坐廠，拍攝《東張今年大件事2024》，一同主持的還有區永權及2021年落選港姐梁菁琳。相比起加入TVB短短三年便坐上主播枱的梁菁琳，黎寬怡顯然用了更多時間才到達這個位置，她開心發文：「東張今年大件事!!! 人生第一次坐廠!!!今年竟然有機會跟 @mr.albertau 和 @katerina.leung 一齊坐廠拍攝《東張今年大件事2024》，貓仔真是太有福氣了🥹💦 」。

黎寬怡升職坐廠。（IG圖片）

加入《東張西望》6年終於由外景主持做到上主播枱。（IG圖片）

黎寬怡開心分享好消息。（IG圖片）

黎寬怡曾參選《2017年度香港小姐競選》不獲入圍，同年投考無綫電視第29期藝員訓練班，翌年加入TVB。黎寬怡2018年加入《東張西望》採訪期間爆出不少話題是非，包括2019年採訪張衛健期間，因過份緊張突然爆喊。幾個月後，她訪問吳卓羲、黃宗澤、馬德鐘及胡定欣時，她又再爆喊，之後在老人院試穿束衣亦爆喊，不禁令網民鬧她太過火博上位。

黎寬怡曾被指欠採訪技巧令受訪者感到被冒犯，2020年她訪問葉童竟問對方：「導演話搵你唔係因為你演技，你知唔知係乜嘢？」葉童茫然反問：「因為我麻麻哋，(戲）屎？」黎寬怡才說：「唔係呀，佢話係睇中你嘅氣質呀！」近年令人最印象深刻的，是黎寬怡在《萬千星輝頒獎典禮2020》訪問「最佳男配角」得主白彪，一聽到要同一眾《東張西望》拍檔合照，竟掉低受訪中的白彪衝去影相，遭網民狂轟不識大體。

黎寬怡曾參加《香港小姐再競選》打入五強。（TVB截圖）

訪問張衛健期間突然爆喊。（TVB截圖）

訪問吳卓羲、黃宗澤、馬德鐘及胡定欣時突然再次爆喊。（TVB截圖）

訪問葉童時被指欠說話技巧。（TVB截圖）

訪問前輩白彪時突然掉低對方去影相。（TVB截圖）