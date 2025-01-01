趙露思最新復健畫面曝光　四肢纖瘦走路冇力上床要人抱惹心疼

內地人氣女星趙露思在2024年底因被影到掛急診癱坐輪椅的照片，引發外界對其健康的關注。隨後傳出其因輿論壓力大而患上失語症，健康狀況令人擔憂。近日，其好友又爆出她曾在2019年時遭公司老闆嫌肥兼毆打她，過往與公司的事一一浮上枱面。目前全面停工的她，最新復健模樣曝光，連吃飯、走路都沒有甚麼力氣，讓粉絲看後相當心疼。

趙露思的健康狀況令人擔憂。（趙露思微博圖片）

從趙露思的好友發布其目前的最新復健狀況可見，與好友一同吃飯的她手拿湯匙時似乎沒有甚麼力氣，連吞嚥都看似有困難，整個人顯得很吃力，畫面令人看後感到心酸。

除此之外，還可見身穿紅色格仔紋短裙，搭配灰色褲襪的她，四肢非常纖細，站起來走路時相當吃力，基本上是拖着腳慢慢向前行，而其好友則在後面幫忙推着輪椅，以防跌到，對比其從前自如活潑的模樣，根本是判若兩人，讓不少網民直指現在的她像極了小孩子，感到痛心難過。

趙露思有好友照顧。（微博圖片）

吃飯時相當吃力。（微博圖片）

還有，目前行動未能自如的她，需要兩位好友抱着她上床休息，這一幕亦令大家相當不捨。雖然康復之路漫長，但配合治療的她非常積極，還不時對着鏡頭展現微笑與好友自拍等，大家都紛紛祝願她盡快康復，期待陽光活潑的她回來。

走路沒有甚麼力氣。（微博圖片）

朋友抱上床休息。（微博圖片）