TVB藝訓班演員心灰意冷離巢　曾連開74小時於1劇分飾10角好誇張

無綫電視（TVB）藝員訓練班一直致力培養人材，不少現時的歌影視巨星、幕後大佬都由這裡出來，不過有人成名亦有人落泊，始終出來的人數眾多，但能夠發光發亮的機會卻不是常有。最近有一名在2021年第31期藝員訓練班畢業的演員，便在社交平台宣布放棄追夢。

這位演員叫做黃一鳴，他在Instagram大字寫出「3年跑足61套劇 終於心息 再見喇 演員夢」，並提字說明：「我係不善言辭嘅人只會低頭做，多謝一直揾我開工同留意我嘅朋友，做個總結交待好頭好尾，真係盡曬力。」他更列出自己在TVB的紀錄，誇張程度直迫當年被喻為「鄭九組」的鄭裕玲。

黃一鳴（圖中）演過《愛回家之開心速遞》。（IG@wong_yat_ming_tvb）

黃一鳴的造型照。（IG@wong_yat_ming_tvb）

黃一鳴飾演警察。（IG@wong_yat_ming_tvb）

立即睇黃一鳴的誇張紀錄：

1.36歲入2021年TVB藝訓班（舊記錄盧海鵬35歲）

2.首年通告420秀（舊記錄梁鴻華240秀）

3.參演9成以上劇

4.多次1劇分飾10角（平馬國明記錄）

5.9組通告連續開工74小時（平鄭裕玲記錄）

6.日兼所有劇組5組通告（廠及外景）

7.愛回家之開心速遞客串最多集數（過200集）

8.從未推通告遲到早退缺席休假

9.小紅書視頻過120萬觀看及7千5讚