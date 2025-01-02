叱咤2024｜看不到的慶功宴 呢位大隻鏡仔拍握機會同雲浩影自拍

一眾DJ與得獎者合照。（葉志明攝）

一年容易又叱咤，《2024年度叱咤樂壇頒獎典禮》昨晚喺亞博舉行，一眾獲獎歌手之後齊齊出席慶功宴，MIRROR四連霸「我最喜愛的組合」；姜濤以《好得太過份》奪「我最喜愛的歌曲大獎」、「我最喜愛的男歌手」；Anson Lo以《Hey Hey OK!》叱咤十大第八位； Ian亦憑「男歌手金獎」、「唱作人金獎」、「至尊唱片大獎」、「至尊唱片監製大獎」成大贏家。

Ian一到慶功，已獲不少祝賀，當中包括陳詠謙。（葉志明攝）

笑到四萬咁口。（葉志明攝）

獲Terry解困後，Ian終於有酒，哥與分互相祝賀（葉志明攝）

當大家都拎住酒杯時，Ian眼望望⋯⋯（葉志明攝）

MIRROR上台時，Ian兩手都係獎。（葉志明攝）

Ian上台落台再上台，全晚都忙著快樂，去到大合照時，聽到Donald問「大家係咪都有酒？」時，拎住4獎嘅Ian同姜濤眼望望，事關佢只有獎沒有酒喺手，姜濤將自己杯酒放到Ian面前，似係想餵飲，之後商台外事務部總監Terry（梁泰來）出手幫Ian拎走兩獎，令佢有手可敬酒。

Alton 王智德目不轉睛望實雲浩影。（葉志明攝影）

Alton 被仙女雲浩影迷倒

正當歌手分享得獎喜悅之際，有一位雖然今年未有獎，但在慶功禮上都神色緊張，好像有要事要辦一樣，那人就是MIRROR成員之一的Alton 王智德，他在慶功宴台上目不轉睛望著女神雲浩影Cloud，眼神表情相當傾慕。

當慶功宴祝酒儀式完結，一眾歌手落台，所有鏡仔兄弟已離場，唯獨Alton 王智德獨留台上，穿越幾個人，走到女神雲浩影面前要求selfie，眾目睽睽下Alton好點緊張，雲妹對Alton這一著亦有點愕然，不過都好樂意同Alton合照，Alton亦即時用純熟手勢與女神自拍，之後還寒暄幾句，帶點拍羞就離開。

大合照完畢，人羣散去但Alton不想離去，只有一件事想做，就係同雲妹合照。（葉志明攝影）

Alton去到女神面前，再拿出手機，可能有點緊張，解鎖有點笨手笨腳。（葉志明攝影）

等了很久 終於可同心目中女神自拍，認真開心

再影多張先

影完合照，Alton再把握時間講幾句

能夠同女神傾偈又合照，Alton心滿意足離台