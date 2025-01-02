叱咤2024｜鄭秀文爆出場前「雙腿狂震」　IG片終於見到許志安

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1月1日）在亞博舉行，現年52歲的鄭秀文（Sammi）相隔24年再奪「我最喜歡女歌手金獎」，Sammi在觀眾席上邊唱《我們都是這樣長大的》，這首正是2022年的至尊歌，全場歌手站起夾道歡迎兼影相，掀起全場高潮。鄭秀文在台上特別感謝多年戰友、助手、經理人郭啟華及細佬等，但就沒有多謝老公許志安。

鄭秀文相隔24年再奪「我最喜歡女歌手金獎」。（影片截圖）

由台下唱到台上。（影片截圖）

實至名歸。（影片截圖）

今日（2日）Sammi於Instagram分享歌迷製作的歷年獲獎片段，2000年獲獎片段中出現許志安。Sammi發文抒發感受，形容攞獎是「超乎想像的。人生真的柳暗花明。從1996年到2025年。衷心謝謝。」Sammi稱二十多年沒有出席叱咤，「總覺得自己這個年紀不屬於這裏。很怕自己耽誤了其他年輕歌手的得獎機會。」她用了一、兩天才回覆商台，「最後鼓起很大勇氣，才敢出席。」她憶述出場前緊張到「雙腿狂震」，「闊闊牛仔褲桶內雙腿狂震，五吋高跟加上長長褲擺，使我每步戰競（人矮，不能穿平鞋）我行得像一個搖搖板，（謝謝沿途上伸手扶過我的歌手們）終於行到上台，才稍緩腳震。」

Sammi今日出Post分享歌迷製作歷年獲獎片段，2000年獲獎片段中出現許志安。（IG圖片）

奪獎後Sammi謙稱會繼續努力，又為昨晚失誤道歉，「睡醒了，日照平常，注入了昨晚的愛和支持，繼續帶着謙卑和感恩，繼續努力。不想辜負『最喜愛』這三個字。謝謝。#抱歉沒有把歌演繹好作為歌手我須負上責任#繼續將勤補拙好好練歌好好上課」。

Sammi全文。（IG圖片）