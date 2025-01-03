叱咤2024｜張敬軒話Ian漏夜還獎 亦指對方唱live炒車：相當唔好

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》昨日（1日）於亞博舉行，張敬軒雖然有到現場，但就「食白果」而回。雖然在獎項上食白果，但就得到密友陳卓賢（Ian）公開多謝：「佢就同我講『你擺喺屋企，我相信有一年你可以攞到男歌手金獎，攞到就俾返呢個獎俾我。』」而張敬軒今日（2日）更連番發文說感覺，亦說到有關Ian「還獎座」事件始末。

陳卓賢（Ian）公開多謝張敬軒。（節目截圖)

張敬軒叫Ian還返個獎庭畀佢。（節目截圖)

Ian的昨日的表現「麻麻」，在演唱時有「走音」的情況出現，所以張敬軒在Ian「漏夜同同事」還獎座時亦有告訴他唱歌時出現什麼問題。張敬軒表示Ian好均真，晚上真的去還獎座：「我有話畀佢聽尋晚黑唱live炒車，相當唔好。當然我哋行內人知道叱咤台個音響咁多年以嚟都係一個挑戰（關於點解係挑戰，有興趣嘅喺度留言，我可以專門開個post講）但係我同阿陳講，我跟過甄妮、朱咪咪、陳潔靈、肥媽呢啲前輩搵食，無論個音響幾有問題，一上台揸住支咪，紮實嘅唱功就硬硬正正咁樣喺嗰度！」

Ian的昨日的表現「麻麻」，在演唱時有「走音」的情況出現，所以張敬軒在Ian「漏夜同同事」還獎座時亦有告訴他唱歌時出現什麼問題。(thread圖片)

張敬軒以一個前輩歌手去教導Ian遇到問題時應該怎麼辦：「觀眾係唔需要去bear我哋喺硬件上所遇到嘅問題，觀眾淨係嚟享受㗎咋。我有同佢講：『無論因為乜嘢原因，自己當晚嘅表現唔好嘅話，就好好記住呢一種唔開心嘅情緒，唔好放過自己。將呢種情緒變成你去訓練去進修嘅動力！點解我有時會好認真咁樣上網睇人點樣鬧自己呢？因為令你進步嘅方法嘅答案就喺入面！當我哋面對批評嘅時候我哋要抱住 MAYBE YOU ARE RIGHT 嘅心態！』」而張敬軒亦有告訴大家Ian聽完他的意見後反應是什麼：「佢諗一諗，然之後答我：『我一定會再練多啲，一定會越來越好！我有同佢講、我亦都有喺現場同柏宇講，阿姜嘅唱功進步咗好多！』」

Ian被踢爆在台下緊張到連隊長叫都聽唔到，又被爆緊張到要睇歌詞。（葉志明攝）