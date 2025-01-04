周柏豪認同叱咤舞台挑戰性高：無得綵排係好影響自信

周柏豪今午為大型新春節目綵排，他接受訪問時除透露2025年有意拍劇外，亦想參與更多音樂創作，但問到會否想去埋頒獎禮，柏豪就話：「都要睇下受唔受歡迎架嘛，唔受歡迎我咪無資格出席。（你派歌就有得去。）唔好聽電台就未必播，我唔係無自信，寫得出嚟、派得台都一定覺得好聽。」柏豪否認有弦外之音，又話音樂本身就十分主觀，但只要受到邀請的話，都會參與。

周柏豪曾呢叱吒常客，但今日竟然會擔心派歌無人播。（梁碧玲攝）

提到張敬軒指「叱咤」舞台是對歌手嘅一種挑戰，曾是叱咤男金、唱作人金獎兼常客的柏豪又點睇呢個令歌手又愛又恨嘅舞台呢？「我覺得年年都嘈，有邊年唔嘈？嘈即是大家有留意，都係一件好事。至於叱吒個台係難唱嘅，首先自身情緒波動係好影響表現，另外公平起見大家都無得綵排，我無得排係好影響自信。」

周柏豪上月都有份打NBA名人賽，他表示係成就解鎖，當日除集郵外，亦有幫朋友攞簽名。（梁碧玲攝）

柏豪強調無綵排下上台絕對會影響信心，加上得獎後腦海一片空白，而台下有公司高層、歌手、觀眾，確實會影響演出，「但緊唔緊張都要唱，呢個先係自身功力同專業，但我又覺得有時失誤係少不免，因為都係人。」他又指自己身於ear mon年代，確係可花時間訓練聽「地mon」，而確實聽ear mon會清晰很多。「以前咪咀機會多好多，因為地下喇叭開到好大聲，入咪會彈聲，所以ear mon係解決到好多呢啲問題。」