單親靚媽Deep V做瑜伽狂騷澎湃上圍　蜜運中美貌升級唔似年過半百

現年53歲的江希文（Liz，前名江欣慈）2015年與年長20歲的資深大律師胡漢清因爭奪撫養權及生活費等而鬧上家事法庭，分手後江希文獨力撫養囡囡，生活低調。直至2022年江希文被爆出新戀情，近年更不時與從事保險業的男友Herbert（陳維明）一起出席聚會。蜜運中的江希文愈來愈靚，她亦不時拍片分享保養心得，早前她就上載了一段做瑜伽的影片，並寫道：「提升能量最佳方法是運動！重拾健康與心靈的力量。」

江希文與從事保險業的男友Herbert（陳維明）十分甜蜜。（IG@liz_ketolife）

融入家中。（IG@liz_ketolife）

感情穩定。（IG@liz_ketolife）

一起去旅行。（IG@liz_ketolife）

江希文表示：「自從生了女兒之後，許多媽媽往往會忽略自己的身體健康和心靈需求。過去的我曾熱愛跳舞和瑜伽，但在過去十年中，運動似乎成了一個遙遠的記憶。闊別20年，我決定重拾瑜伽，尤其是高溫瑜伽，這段旅程讓我重新找回了自我。」片中所見，江希文以白色Deep V Bra Top上陣，大騷澎拜上圍，雖然已是一女之母，但仍Keep得極好，腰間零贅肉，而且皮膚白滑緊緻，Fit爆狀態不輸後生女！

做瑜伽。（影片截圖）

做瑜伽。（影片截圖）

Deep V上陣。（影片截圖）

Deep V上陣。（影片截圖）

好Fit。（影片截圖）

好Fit。（影片截圖）

好Fit。（影片截圖）

江希文當年被黎明選中擔任其歌曲《夏日傾情》MV女主角，其後簽約唱片公司成為歌手，又曾拍過《男親女愛》、《倚天屠龍記》、《食神》等。2010年江希文接手經營家族生意並淡出幕前，雖然她已息影十幾年，但仍保養得宜，她曾透露自2017年開始靠生酮飲食減磅，又不時分享生酮飲食餐單，教大家一起Keep Fit變靚！

江欣燕和江希文曾在《倚天屠龍記》中飾演母女，江希文飾演小昭的江希文令不少觀眾留下深刻印象。（劇照）

拍片分享保養心得。（影片截圖）

教大家炮製生酮料理。（影片截圖）

大曬纖腰。（影片截圖）

獲美容品牌垂青接拍廣告。（IG@liz_ketolife）

Fit爆狀態不輸後生女！（IG@liz_ketolife）

狀態大勇！（IG@liz_ketolife）