邵初丁父憂沉痛發長文悼念父親離世：我永遠無辦法消化您嘅離開

現年30歲的TVB小花邵初，2021年參選港姐奪得季軍暨「友誼小姐」而入行，她一直都被網民取笑是「老餅港姐」，但她沒有因此而氣餒，反而努力keep fit、工作，扭轉網民對她的看法，早前還有份參與台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，加上是曾總經理（曾志偉）愛將，極具發展潛力。

邵初是2021年香港小姐季軍暨「友誼小姐」。（IG@kristyshaw.c）

邵初丁父憂沉痛發長文悼念父親離世。（IG@kristyshaw.c）

而邵初向來也喜歡在社交平台與網民互動，不過今日（1月5日）她卻在其社交平台發文宣布了一個沉痛的消息，邵父在上月初離世。雖然已過去了快一個月，但從文字間完全感受到邵初對爸爸的愛和不捨。邵初更分享與爸爸生前的一段對話，指爸爸在她5歲時為她戒煙：「你五歲嗰陣，我想錫你一啖你唔俾我錫哈哈哈⋯話我口有煙味好臭，咁我話：『好！你俾我錫一啖，我聽日開始唔食煙！』我食咗30幾年煙，就係咁因為你戒咗煙。」

邵初在社交平台分享與爸爸生前的一段對話，指爸爸在她5歲時為她戒煙。（IG@kristyshaw.c）

邵初答應爸爸會堅強。（IG@kristyshaw.c）

邵初傷痛發文：「『心無罣礙，無罣礙故，遠離顛倒夢想』您走了，瀟灑的走了。雖然我無比傷痛不捨，但我會努力好起來的，您不用掛心我」她續言：「想着…有很多對不起，很多感謝…我是個合格的女兒嗎？我有令您失望嗎？我有讓你驕傲嗎？我可以做得更好的……對不起」。

邵初感謝爸爸用辛勞換來幸福給家人：「您用辛勞換來幸福給家人。您用雙手為我撐起了一片天。您無私的愛，奉獻，照顧。謝謝您」。邵初坦言永遠沒辦法消化爸爸的離開，不過答應爸爸會堅強：「老豆..您嘅一句『爸爸喺度！』，我就會咩都唔驚唔怕，我好唔捨得您呀，成日仲想send message比您…我永遠無辦法消化您嘅離開，但您留低嘅係美好嘅回憶同愛，我會永遠記住，我會堅強，將您比我嘅愛化做動力，繼續向前行。老豆，您係我心中活在當下嘅代表，您成日話係我提您『最緊要開心』，但其實『最緊要開心』係您教我嘅。老豆，做您個女好幸福。我愛您，永遠愛您。」

邵初同爸爸感情要好。（IG@kristyshaw.c）

回想爸爸生命的最後時刻，邵初憶述：「爸爸生命的最後時刻，依然保持著從容與堅強，安詳地離世。我要感謝在這段艱難的時間，幫助和支持爸爸和我的每一位。同時，非常感謝瑪麗醫院和深圳香港大學醫院的醫生護士醫護人員。Dr Jen, 好多謝您，無您我真係唔知點好，萬分感激。親愛的父親，願 您往生極樂淨土，享受無比的幸福。愛您的女兒，邵初(-2024/12/07)。」並貼上兩父女的溫馨合照。而不少藝人如：陳敏之、林盛斌、黃嘉雯及黃建東等亦有留言送上慰問。

邵初在社交平台沉痛發長文悼念父親離世。（IG@kristyshaw.c）