193被批黑面冇獎攞　寸嘴回覆獲封「Hater教育家」網民叫姜濤學嘢

ERROR成員郭嘉駿（193）一向以敢言見稱，幾年前一句「關你咩事呢毒X」成為網上萬能Key，而近日又有網民挑釁他，指他唱歌難聽、黑口黑面、永遠冇獎攞等等，193都有耐性駁返對方轉頭，網民就封他為「Haters教育家」，更指早前在台上說：「唉，又要俾人鬧」的姜濤，應學習193應對Haters的態度。



ERROR日前去《叱咤》，惜未有任何獎項。（IG@k_p0k1）

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》當晚，有網民Cap低坐在台下的ERROR，發文：「其實193首首歌都X口X面係想點？」193就轉發了該貼文，回應：「尋晚開場前先話以後所有頒獎禮都要戴黑超先得」而發文者未有放過193，留言說：「你唱歌咁難聽 連歌手席都無資格坐」193就開始寸嘴說：「咦，但係我真係坐緊喺度，毒X係接受唔到現實嗎？」該網民不止一句寸193冇獎攞，但193就謂：「年年都冇獎攞㗎啦，你覺得咁樣就攻擊到我嗎？我賺到錢買跑車買我自己鍾意嘅嘢就已經開心滿足㗎啦，咁你呢 ？係咪好叻㗎 ？講嚟聽吓等我開心吓。」

193被指全晚黑口黑面，他不但轉發該貼文，亦以自己的名句「關你咩事呢毒X」回覆對方。（Threads）

該網民再寸193冇獎攞，表示：「坐係（喺）度岩（啱）晒你 你永遠唔係企係（喺）度攞獎果個」193再詳盡回覆：「嗱，首先同你講聲我喺自己公司頒獎典禮係攞過獎嘅，你可以學吓用Google搜尋一下。第二就係呢，其實你都一樣係坐喺度，只不過你坐喺屋企打字，而我就坐喺頒獎典禮歌手席度睇show咁解，所以正確啲嚟講，我哋兩個坐喺度嘅高度都完全唔同。再者，你覺得話我坐喺度係攻擊到我嗎？😂講真，我坐咗咁多年你覺得我介意嗎？😂你有咁多時間去憎恨一個人，不如試吓去諗吓自己點解咁廢，然後努力啲好過啦，加油兄弟，我要去做嘢了，唔能夠做你人生導師咁耐」。

193寸該名網民「有時間憎恨一個人，不如試吓去諗自己點解咁廢。」指自己要工作，唔得閒做對方人生導師。（Threads）

該網民斥：「講緊叱吒（咤）你又講其他，自己公司個個都有獎攞啦，viu自己慢慢打X機啦。」193雖然本身話要去做嘢，但都不厭其煩再回覆：「如果你話自己公司個個都有獎，咁你就得罪緊好多藝人啦。每年啲獎就係得咁多個，總有好多人攞唔到獎，同埋我哋係公開投票結果嘅，有咩唔識就可以Google學一下，唔係淨係X噏，都要增進下自己嘅眼界見識，同埋點解淨係講緊叱咤？我每個show都係咁嘅樣㗎喎，你呢？你連樣都唔夠膽post係咪因為好怕自己網上嘅言論會被身邊嘅同事朋友笑呀？定係你現實世界根本冇朋友所以要網上攻擊人去得到認同感咁慘？ 」該網民就未有再回應。

193說自己在《Chill Club》頒獎禮有攞獎，但對方指在ViuTV得獎只是「打X機」，因為個個有獎，不過193就說他得罪了很多人，因為好多人冇獎攞。（Threads）

193的言論獲不少人認同，被指黑口黑面，洪卓立就說：「我唔係想博咩所以留言，但我想講我都比人鬧過。個個專心嘅樣都唔同，無表情唔代表唔專心唔尊重，我睇陳奕迅演唱會，擘大隻眼啤住佢添。」很多網民亦覺得193面對Haters的心理很強大，大讚他是「Haters教育家」，網民發文說：「193面對網民嘅心態同姜濤真係兩個世界」、「193個心態非常適合演藝呢行」；姜濤近年常常成為被網民攻擊的對象，使他在台上都變得欠缺自信，攞獎都怕被罵，日前在《叱咤》奪得「我最喜愛的男歌手」時，甚至以「唉，又要俾人鬧」作為得獎感受，並懇求打字中的網民手下留情。

193的2024年度回顧Post，都冇回覆Haters打咁多字。（IG@deniskwok193）

有網民認為姜濤應效法193的態度，不過有人就不同意，指：「我肯定如果姜濤咁覆，一定俾人鞭得更甘。 193可以唔代表姜濤可以，每個人嘅性格同背負亦唔同。」、「如果姜濤咁樣覆，應該會引發網絡世界大戰加新聞無限上綱上線批鬥幾個月。」網民所講也不無道理，畢竟姜濤前排只說了「冇品」兩字已引起好大風波。

193不止一次公開表達對姜濤的支持和疼錫，有網民心痛近日姜濤得獎時欠缺自信的表現，認為他應學習193面對負評的態度。（資料圖片/梁碧玲攝）

網民認為193與姜濤應對Haters的方式，形成強烈對比。（Threads）

不過卻有人認為，如果姜濤走193的搶口路線與網民駁火，必定被鬧得更厲害。（Threads）