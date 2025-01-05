樂小姐帶領8位小生圍住羅淑佩合照　未來TVB中流砥柱已出現？

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松今日（5日）舉行，不少名人及藝人都有參與，早前記者會中朱敏瀚及阮浩棕已經表示會自己「落場跑埋一份」。當然除了他們二人外，TVB亦有不少藝人有參與半馬拉松。

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松今日（5日）舉行。(資料圖片)

TVB亦有不少藝人有參與半馬拉松。(資料圖片)

今日一早由樂易玲（樂小姐）帶領下，朱敏瀚及阮浩棕天未亮就已經出發場地準備參加「2公里榮譽盃」，當然還有一班藝人亦有到場，例如：陳瀅、陳山聰、胡鴻鈞、李爾晨、孔德賢、梁競徽等。

樂小姐帶領下朱敏瀚及阮浩棕天未亮就已經出發場地準備參加「2公里榮譽盃」。(梁碧玲 攝)

還有一班藝人亦有到場，例如：陳瀅、陳山聰、胡鴻鈞、李爾晨、孔德賢、梁競徽等。(梁碧玲 攝)

還有一班藝人亦有到場，例如：陳瀅、陳山聰、胡鴻鈞、李爾晨、孔德賢、梁競徽等。(梁碧玲 攝)

還有一班藝人亦有到場，例如：陳瀅、陳山聰、胡鴻鈞、李爾晨、孔德賢、梁競徽等。(梁碧玲 攝)

而文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有到場支持，大家不忘與羅局長合照留念。未知樂小姐有否趁機介紹TVB旗下的小生讓羅局長認識，可能有機會令羅局長不再只留意陳卓賢。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有到場支持。(資料圖片)

大家不忘與羅局長合照留念。(資料圖片)

羅局長被 8位小生圍住合照勁幸福。(孔德賢提供)

羅局長笑得好開心。(孔德賢提供)

最後孔德賢於「2公里榮譽盃」中奪得第三名，他在社交平台分享了得獎的感言，但對於有做開運動的他就表示跑2公里「慢跑又唔係，全速跑又唔係」：「好開心可以拎到第三，而且我好耐無上頒獎台啦，雖然只係2公里比賽，同馬拉松完全無得比，但係呢個距離慢跑又唔係，全速跑又唔係，唔好以為易，仲有條超級長命斜，都幾有挑戰性。不過可以係港珠澳大橋上面跑步，仲要睇住個咁靚嘅日出，無訓過都覺得值回票價。非常佩服跑馬拉松嘅人，可以咁持之以恆嘅訓練同埋咁早起身去比賽，厲害！希望下年可以挑戰下自己，參加半馬啦。」