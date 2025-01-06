「獎老」阿七吳嘉儀宣布離巢9年東家TVB：唔係落車，係我夠鐘轉車

吳嘉儀（阿七）是《開心無敵獎門人》「獎老」之一，在2023年與圈外男友「豬仔」Leo新婚不久已亮紅燈，在社交平台大爆被老公趕出家門，更淚灑人前，幸好後來關係得以修補。吳嘉儀在2024年完結前數天，曾預告身份將有轉變：「我近排社交網絡上比較低調，因為需要時間調整自己，新身份和崗位，安頓好後好快再通知大家！」

吳嘉儀（右一）最為人熟悉的代表作，是在《獎門人》系列做獎老。（資料圖片）

阿七擁有好身材。（IG@ah7ng）

前排阿七貼出肚凸凸相，惹懷孕疑雲，但原來只是拍戲。（IG@ah7ng）

阿七曾在社交網公開與新婚老公的相處矛盾，見記者時更講到喊。（資料圖片）

而今日阿七正式宣布離開合作9年的TVB，她指自己人生第一份全職就是入藝員訓練班，再加入TVB，但現時已夠鐘「轉車」了。她又在長文中呼籲大家找她接拍劇集、電影、舞台劇、微電影、網片casting等任何工作，並透露已完成自由身後的第一個工作。

阿七宣布已離開TVB。（IG@ah7ng）

阿七曾拍古裝劇。（IG@ah7ng）

又拍過時裝劇。（IG@ah7ng）

阿七認為自己不是落車，而是夠鐘轉車。（IG@ah7ng）

阿七離巢全文如下：

𝔾𝕠𝕠𝕕𝕓𝕪𝕖 𝕒𝕟𝕕 𝕥𝕙𝕒𝕟𝕜 𝕪𝕠𝕦 ,𝕋𝕍𝔹 👋🏻👋🏻💖

人生第1份全職工作就係演藝畢業後加入TVB藝訓班，話咁快就9年喇。

感謝把我由一個修讀舞台表演嘅學生訓練成一個電視演員、主持、帶貨主播🙏🏻🙏🏻🙏🏻♥️

🩷「唔係落車，只係我夠鐘轉車喇，

命運很玄妙，想見的人總是 會再見的！」🩷

阿七仍然最喜歡演戲，希望有幸遇到更具挑戰性嘅大小角色，

有機會演活屬於香港嘅好作品、好角色🎭🎬

期待嚟緊嘅劇集、電影、舞台劇、微電影、網片casting& 工作💪🏻

主持、帶貨、探店工作我會繼續努力做，

歡迎DM我 😉

還有，珍惜每次教小朋友嘅機會，

多謝您哋令我保持童心和正能量 👯

🙏🏻🩷🎬🎭



太多第1次嘅回憶：

第1次拍處境長劇🎬、

第1次拍落雨戲、電單車飛車、跳海、亂葬崗替身戲🧟‍♀️🏊🏻‍♀️🌧️🎬、

第1次拍烹飪、飲食節目🥐😋🎬、

第1次參與由細睇到大嘅綜藝節目拍攝🤹🏻‍♀️🎬、

第1次離開屋企成個幾月返內地拍劇🏰🎬....

所有的回憶都造就阿七嘅成長💪🏻

要多謝嘅貴人、前輩太多🩷🙏🏻

聚會見、工作見、在心中 🫂

努力加油💪🏻 fighting!



PS: 非常感恩已經順利完成了

自由身後的第1個工作🙏🏻

