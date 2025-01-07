《愛回家》女星被爆搭上激凸張智霖疑做SP　傳床照給正印勁挑釁

《愛·回家之開心速遞》向來深受觀眾喜愛，是無綫的王牌劇集，劇集播出7年，至今收視依然高企兼吸金力強勁，多年來有不少演員離「家」出走，同樣也有不少演員客串。而最近，曾在《愛》劇客串護士一角的30歲性感𡃁模姚琰欣，被讀者爆料偷嗒別人男朋友，更疑做男方性伴侶（SP），爆料者還指姚琰欣非常進擊，甚至傳男方床照給對方正印，舉動令人譁然。

姚琰欣被讀者爆料偷嗒別人男朋友，更疑做男方性伴侶。（IG@bonnieyiuu）

姚琰欣曾參加2021亞洲小姐。（IG@bonnieyiuu）

姚琰欣在《愛·回家之開心速遞》客串做護士。（IG@bonnieyiuu）

之前一集還跟「三太」樊亦敏和陳浚霆有對手戲。（視頻截圖）

近日有《香港01》讀者爆料其友人遭一名曾參演《愛·回家之開心速遞》的女星「搶男朋友」，這位女星就是30歲的性感𡃁模姚琰欣，雖然姚琰欣戲份不算多，但曾與三太樊亦敏、陳浚霆和李偉健（Terry）都有過對手戲。該爆料者表示上年約8月尾的時候，姚琰欣跟朋友去觀賞TVB真人騷節目《我推的野男LIVE!》時，認識到其中一位任職健身教練、有「激凸張智霖」之稱的29歲鄧家朗（Ron），就算知道對方有女朋友依然死纏爛打送上門，兩人其後更疑發生至性伴侶關係（SP）。

事件男主角是曾參加TVB真人騷節目《我推的野男LIVE!》，有「激凸張智霖」之稱的鄧家朗（Ron）。

Ron面試時搞爛gag IQ題，又大展歌喉。

Ron的社交平台有大量騷肌相。（IG@ron_tang_）

Ron與他的電單車。（IG@ron_tang_）

爆料者指Ron和姚琰欣是在9月左右成為SP關係，而正印則到10月先知，當然傷心欲絕。原來姚琰欣還非常進擊，10月1號當日竟當住正印面說要上男方屋企拿回一些東西，爆料者轉述：「當晚正印喺TVB等埋男朋友一齊走，姚琰欣多次要求正印唔好坐男朋友車走，要求對方坐佢車走，正印拒絕後仲被姚琰欣話有四個轆唔坐鍾意坐兩個轆。」之後正印知道兩人是SP關係，但男方解釋是之前的事，答應正印會同姚琰欣講清楚斷絕SP關係。

姚琰欣和好友Naomi馮鎵瀠聯手網絡欺凌，取笑正印用濾鏡。（爆料者提供）

姚琰欣和好友Naomi馮鎵瀠聯手網絡欺凌，取笑正印用濾鏡。（爆料者提供）

姚琰欣和好友Naomi馮鎵瀠聯手網絡欺凌，取笑正印用濾鏡。（爆料者提供）

正印當時選擇信多男友一次，但結果卻又被對方騙多次。到了10月14日，即是Ron比賽拍攝最後兩集前一晚，正印通宵親手製作了一束花支持男友，但整完卻收到姚琰欣的「震撼DM」，被告知日前上過男方屋企，而且姚琰欣還要拍下男方站在床邊的下肢相，證兩人關係未斷，非常挑釁。此外，爆料者還說正印受到姚琰欣和好友Naomi馮鎵瀠聯手網絡欺凌，取笑正印用濾鏡，令對方非常不開心。

Ron當時收到正印親手整的花時還扮情深，原來跟姚琰欣仍未斷纜。（爆料者提供）

爆料者指Ron正印在男友屋企過完夜後第二日姚炎欣就上了去男方屋企，還拍下二人在男方房間的照片傳給正印，非常挑釁。（爆料者提供）

而男事主Ron雖然外表正氣，但似乎也不是一個好東西，不但背住正印與姚琰欣發生性關係，當被踢爆與姚琰欣「關係未斷」時，Ron的解釋更是令人匪夷所思，爆料者轉述：「男方之後解釋係姚琰欣主動要求再上佢屋企要求嚟個最後一炮。」爆料者指友人被事件困擾了2兩個月，與男友的信任亦變得很差，後者還嫌正印不相信他，覺得很煩，而「最渣」的是，正印上個月發現原來男方還曾嫖妓，最終令她心死，決定揭發對方惡行。《香港01》也有就事件聯絡姚琰欣，但未有回覆。

姚琰欣曾公開個人價目表。（IG@bonnieyiuu）

姚琰欣曾公開個人價目表。（姚琰欣facebook圖片）

其實這位姚琰欣除做過「𡃁模」，在2016年出過本一個人寫真集外，又參加過2021亞洲小姐，此外也曾參與不少劇集演出，例如TVB的《結·分@謊情式》、《城寨英雄》、《再創世記》及《法證先鋒VI：倖存者的救贖》，同時也參演過ViuTV的《賤民20》、《娛樂風雲》以及在《好人好姐》第二集飾演過私影女，電影方面也參演過《爆3俏嬌娃》《選老座》《鴨王2》以及李宗瑞事件電影《有罪》等，不過均是飾演「跑龍套」角色。而早前，姚琰欣還曾在個人Facebook上以「因生活所迫，趁過年拼賺錢，擴大營業承攬以下業務」為題，列舉出陪看電影、打掃、陪見爸媽、陪喝酒等活動的價目，某些收費甚至高達每小時2000元，作風大膽。

Ron非常滿意自己身材。（IG@bonnieyiuu）

筋肉人！（IG@bonnieyiuu）

而Ron參加《我推的野男LIVE!》因為被指貌似藝人張智霖（Chilam），而贏得「激凸Chilam」稱號。他一出場便打真軍赤膊上陣，展示強大胸肌及紋身，連在場評審都被嚇一跳，他解釋︰「一陣都要除，所以揀唔著。」Ron更提到玩健身的原因都頗為洋蔥︰「本身隻眼（視力）唔係太好，做其他運動好多制肘，難有進步。細細個睇卡通片、日本特攝片《幪面超人》見啲主角都好大隻，又唔受個人因素影響，操到有成績都幾開心。」Ron自言最滿意自己的側腹肌，結合背肌、胸肌及人魚線，自問體態不俗。他在訪問時已展現頗強的表演慾，他震動胸肌配上心型手勢，同評審玩IQ題估地名，最後當然沒有人估中，而最後答案「深圳」（心震）雖然爛，但就引到在場眾人大笑，成功出位。