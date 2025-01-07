前TVB玉女率200位長者入主題樂園玩　轉戰商界成3億富婆不忘行善

現年50歲的張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎，淡出幕前後創辦美容纖體公司，在商界大展拳腳，2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！近年張玉珊除了忙於做生意之外，亦樂於做善事，不時籌備慈善晚宴，日前她更帶團率領200位長者入主題樂園玩，相當盡興！

早年憑玉女形象大受歡迎。（影片截圖）

張玉珊淡出幕前後創辦美容纖體公司，在商界大展拳腳。（視覺中國）

2003年公司正式上市，當時僅28歲的張玉珊亦成為最年輕的上市公司主席，其後她將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！（IG@shirley_msc）

張玉珊（Shirley）一身富貴Look。（IG@shirley_msc）

出席蔡一智60歲生日會。（IG@shirley_msc）

出席蔡一智60歲生日會。（IG@shirley_msc）

出席慈善晚宴。（IG@shirley_msc）

張玉珊同男友盧啟賢一起出席慈善籌款晚宴，非常合襯！（IG@shirley_msc）

首度在IG上載與男友的合照！（IG@shirley_msc）

認證地位！（IG@shirley_msc）

日前張玉珊帶團率領200位長者入主題樂園玩，相當盡興！（IG@shirley_msc）

張玉珊在IG曬出多張合照，並透露今次帶200位長者到主題樂園，她就負責陪玩、幫手自拍、再做埋導遊，她亦非常開心可以讓一班長者有機會認識新朋友，共度歡樂時光。相中所見，張玉珊負責揸機同一班長者合照，又開心舉V，相當親民零架子！而保養得宜的張玉珊皮膚更是白滑緊緻，完全不似已年屆半百！

張玉珊負責揸機同一班長者合照。（IG@shirley_msc）

張玉珊負責揸機同一班長者合照。（IG@shirley_msc）

張玉珊負責揸機同一班長者合照。（IG@shirley_msc）

盡興！（IG@shirley_msc）

盡興！（IG@shirley_msc）

Keep得好好！（IG@shirley_msc）

張玉珊Keep得好好。（IG@shirley_msc）

白到發光！（IG@shirley_msc）