李龍基重新出發再開騷　未婚妻坐監每日寫信預告今年結婚：唔會拖

74歲李龍基上年因「不可抗力」原因取消原定於麥花臣場館舉辦的演唱會，他即將會在今年2月25日於香港文化中心舉辦「李龍基笑看人生演唱會 2025」，他今日（7日）現身宣傳活動接受訪問表示：「主辦單位希望我重新再出發，事實上有一輪就比較低沉啲，自己好多方面都唔開心唔想去做，唔想見人。但係而家唔係啦！我而家精神煥發，係新一個李龍基。」他指上次演唱會取消的原因自己其實並不太清楚。

李龍基今日（7日）現身「李龍基笑看人生演唱會 2025」宣傳活動。（葉志明攝）

李龍基哽咽開騷未婚妻冇得睇 。（葉志明攝）

被問到演唱會的籌備情況，他表示：「樂隊和和音都編排好晒，今次演唱會應該有唔同嘅驚喜。」講到較早前分享的練歌片段可見李龍基的家中有大量的收藏品，他表示：「同啲女士冇得比，但係夠地方畀我行出行入就得㗎啦！」他透露未婚妻王青霞（Chris）會不滿他打理得十分凌亂，並表示：「等佢出獄，我就會即刻同佢喺內地註冊，註冊咗之後就可以三個月咁申請落嚟，冇問題。」提到未婚妻是否得知開騷的消息，他一度哽咽回應：「佢好開心。（有冇收到未婚妻的來信？）每日都寫一封，每一次開騷佢都喺我身邊，但係呢次得我一個，但冇問題。」至於未婚妻有否送上鼓勵說話，她直言：「佢好鍾意聽我唱歌，每次都會喺台下面全程享受睇住，所以呢次佢都同我講上次做唔到都唔緊要，呢次要努力唔好辜負觀眾。」被問到何時與未婚妻結婚，他說：「應該會今年內，唔會拖，唔知道年尾會唔會仲有演唱會。」至於內地結婚是否需要辦理證件，他表示：「要辦理寡佬證，去辦理即刻就攞到㗎啦！因為我真係寡佬。」

李龍基透露過往未婚妻王青霞（Chris）會不滿他打理得十分凌亂。（葉志明攝）

李龍基預告今年即將會與未婚妻王青霞（Chris）結婚。（葉志明攝）

王青霞被判入獄25個月，李龍基揚言實行結婚承諾。（潘樂文、麥超億攝）

李龍基覺得王青霞愛自己更多些。（影片截圖）