金牌司儀街坊裝辦年貨被偶遇獲讚貼地　吸金王傳年賺2千萬養全家

林盛斌 (Bob) 是出了名的金牌司儀，接各大小司儀的Job接到手軟。多年前已有傳出名是「爆騷王」的林盛斌平均每場騷收六位數字的酬勞，還曾試過一年接下過百場騷，而農夫的C君在節目《大整蠱》中更大爆Bob的年收入：「喺嗰一年賺咗2000萬，係真㗎。」不過Bob當時就否認：「你唔好聽佢亂講啦。」

C君大爆Bob年賺2000萬！（視覺中國）

Bob雖然身家豐厚，吸金力驚人，不過他生活依然相當貼地。昨日有網民於社交網分享了於一間樓上海味店偶遇Bob的照片，留言寫道：「香港隨地可以遇到明星 #樓上開心果 #上水」表示在上水分店遇見Bob在買開心果。相中可見Bob一身街坊look，左加手拎住幾袋禮盒，不知裡面是不是開心果。Bob就與一般市民無異，都會到這些連鎖店辦年貨，網民都指他很接地氣。

Bob被網民偶遇在海味店辦年貨。(小紅書)

Bob被網民偶遇在海味店辦年貨。(小紅書)

雖然Bob避談收入，但一向口才了得的他身兼主持、演員及娛樂公司老闆多職，撈得風生水起，他更不時分享致富之道。Bob曾分享過一個「長銀包旺財運法」，並表示這個習慣已經持續了8、9年，所用的銀包更愈換愈貴：「我發現我嘅財運真係有所嘅提升，我嘅年收入亦不知不覺間一步一步多咗。曾經有一個好有趣嘅統計數字，你嘅年收入（當然未必絕對準確），大約係你銀包價值嘅200倍。」

BOB林盛斌光頭LOOK成為ICON。（IG：@bob_lamshingbun）

當然Bob的致富之道絕對不止這樣，但愈住愈富貴的他與太太黃乙頤（Pearl）及四個仔女一家六口住在九龍塘四層獨立屋，經常上門作客的C君更形容他的屋企「大過地球」，可見他絕對吸金力驚人！2022年3月他一家就搬入另一間同樣位於九龍塘的新屋。當時Bob接受訪問時表示新屋風水好、環境又好。被封為圈中隱形富豪的Bob自言努力工作都是為了家人：「負擔當然大，但係如果可以畀到屋企人舒適安穩嘅生活，呢個都係我嘅目標嚟嘅。」果然是好老公、好爸爸的代表！

點擊睇Bob新居中的小朋友睡房：