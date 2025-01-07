前亞視一哥金髮Look現身精神奕奕　去年舊病復發暴瘦卧床行唔到

現年62歲的前「亞視一哥」林韋辰近年定居內地，並積極經營抖音，不時拍片分享近況及心靈雞湯，不少網民都大讚已經「登六」的他外表凍齡，完全看不出真實年齡！不過去年10月林韋辰突然拍片自爆因坐骨神經痛舊病復發，嚴重時連行路都有困難，更一度暴瘦7KG（約15磅）！相隔幾個月，日前林韋辰現身黑妹李麗霞的生日會，以一頭金髮現身的他精神奕奕，看來身體狀況已好轉！

在《踩過界》中，林韋辰與李佳芯曾經是戀人。

林韋辰在TVB拍過不少劇集。（劇照）

《福爾摩師奶》中再演奸角。（劇照）

積極經營抖音。（影片截圖）

凍齡。（影片截圖）

不時拍片分享近況及心靈雞湯。（影片截圖）

去年10月林韋辰突然拍片自爆因坐骨神經痛舊病復發，嚴重時連行路都有困難，更一度暴瘦7KG（約15磅）！（影片截圖）

林韋辰養病一個多月，佢話感觸良多。（影片截圖）

林韋辰痛到要叫救護車。（影片截圖）

資深傳媒人汪曼玲分享了多張生日會的合照，並寫道：「黑妹生日快樂，娛樂圈很多朋友出席，非常熱鬧。」相中所見，胡楓、羅蘭、肥媽Maria Cordero、Joe Junior、李龍基、陳友、文雪兒、龔慈恩、葉童、陳展鵬同太太單文柔、王俊棠、敖嘉年、古明華、張彥博等都有出席，當中林韋辰以招牌眼鏡Look現身，染了一頭金髮的他更顯年輕，雖然身形依然瘦削，但精神不俗！

黑妹李麗霞生日會。（微博@汪曼玲）

林韋辰亦有出席。（微博@汪曼玲）

精神奕奕。（微博@汪曼玲）

大合照！（微博@汪曼玲）

林韋辰以招牌眼鏡Look現身，染了一頭金髮的他更顯年輕，雖然身形依然瘦削，但精神不俗！（IG@candymancandy）

林韋辰同文雪兒。（IG@candymancandy）

陳友、葉童。（IG@candymancandy）

盡興！（微博@汪曼玲）

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去年10月林韋辰拍片透露自己因多年前拍戲的舊患致坐骨神經痛復發，過去一個月曾入院、看中醫、針灸、復位等，嘗試了各種不同的治療方法，但仍需要用助行架輔助走路，令他不禁感慨：「原來一個咁簡單行路嘅動作，好似與生俱來就識嘅動作，佢要攞走你就攞走你，你係動彈不得。」其後他再拍片交代近況，見他躺在車內座椅上，腰部綁住腰封固定，只能郁動手部：「前幾日勉勉強強可以啦，但呢幾日個腳眼神經又開始痛啦，痛到去後腳跟嗰個位，咁而家要出去搵醫師再做復位，咁呀，希望今次係最後一次見佢啦。」如今林韋辰行動自如，相信已逐漸康復！

舊病復發。（影片截圖）

需要用助行架輔助走路。（影片截圖）

飽受煎熬。（影片截圖）

提醒大眾珍惜健康，好好守護身體。 （影片截圖）