前港姐48歲生日老公唔見影形單影隻　再婚嫁隱形富豪住超級豪宅

曾在1996年參選港姐的陳伶俐，落選後簽約TVB成為旗下藝人，因工作關係結識林敏驄，兩人在1998年結婚，至2008年正式離婚，兩名兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）跟隨媽媽生活。2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並誕下兒子劉駿浠（Marengo）。婚後陳伶俐一直過着養尊處優的生活，不時與老公二人世界去旅行，閒時相約好友聚會，生活自在。日前陳伶俐迎來48歲生日，但今年她竟然孤單度過，老公及家人都未有陪伴在身邊，形單影隻。

陳伶俐與前夫林敏驄育有兩子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）。（IG@brianna.0li）

婚後陳伶俐一直過着養尊處優的生活，不時與老公二人世界去旅行。（IG@brianna.0li）

狀態更勝從前！（IG@brianna.0li）

與梁洛施、唐詩詠聚會。（IG@brianna.0li）

同麥玲玲。（IG@brianna.0li）

陳伶俐在IG曬出獨照，並寫道：「打開第48頁。#鼓勵自己 #欣賞自己 #稱讚自己 未必做得最好，但已盡力而為。世事無常，多謝所有愛錫我的人，繼續努力學習，迎接更多的頁數。」相中所見，陳伶俐一手捧着蛋糕，蛋糕上插有一支蠟燭，她對着鏡頭展露笑容，但身邊就不見家人陪伴，難免顯得有點孤單落寞。

日前陳伶俐迎來48歲生日，但今年她竟然孤單度過，老公及家人都未有陪伴在身邊，形單影隻。（IG@brianna.0li）

2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並為對方誕下一子。（IG@brianna.0li）

超級豪宅！（IG@brianna.0li）

陳伶俐與老公劉頌銘結婚多年一直十分恩愛，據知劉頌銘的家族生意遍佈新加坡、香港及內地。婚後陳伶俐搬入夫家位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住，大宅背山面海，室內面積達3,000呎，設有過千呎戶外花園，俯瞰無敵海景。而陳伶俐與奶奶亦相處融洽，除了獲贈新加坡市值億半的豪宅作禮物之外，去年年初陳伶俐過生日時，更獲奶奶送上生日驚喜，相當幸福！不過今年陳伶俐生日，老公及奶奶都未有露面，與去年相比形成極大反差。

婚後陳伶俐搬入夫家位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住。（IG@brianna.0li）

設有過千呎戶外花園。（IG@brianna.0li）

獲奶奶送上生日驚喜！（IG@brianna.0li）