萬千星輝2024｜阮浩棕「上等孫」奪男飛躍　曾被導演父親鬧戲屎

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》今晚2025年1月19日隆重舉行，「飛躍進步男藝員」由阮浩棕（Nicholas）大熱奪得！現年34歲的阮浩棕入行11年，近年參演了不少劇集，備受力捧，當中他在《異空感應》中表現亮眼，早已被視為頒獎禮男飛躍、男配大熱，而他在劇中飾演的Duncan被Big Boss（李頊珩飾）殺死的一場戲更全方位展現多元演技，出色表現大獲好評！阮浩棕發表得獎感言時更一度爆喊：「多謝我爸爸，多謝你一直以嚟用最嚴厲嘅眼光去看待我每個角色，我先會去尋求進步，因為我真係好想得到你嘅認同！」

阮浩棕奪男飛躍！（陳順禎攝）

阮浩棕奪男飛躍！（陳順禎攝）

阮浩棕奪男飛躍！（電視截圖）

爆喊。（電視截圖）

曾志偉都聽到眼濕濕。（電視截圖）

阮浩棕近年備受力捧。（IG@yuenhochungnicholas）

表現亮眼。（IG@yuenhochungnicholas）

在《異空感應》中飾演Duncan。（電視截圖）

出色表現大獲好評！（電視截圖）

大獲好評。（IG@yuenhochungnicholas）

大熱！（IG@yuenhochungnicholas）

出身演藝世家的阮浩棕，爸爸是導演阮惠源，嫲嫲是已故資深演員梁舜燕，是名副其實的「星三代」。阮浩棕曾就讀名校喇沙書院，大學畢業於香港科技大學經濟系，絕對算得上是高學歷藝人，2013年大學畢業後原本打算投身銀行界，但在機緣巧合下修讀了大學舉辦的「音樂與戲劇」課程，繼而發現自己對演藝行業感興趣，於是決定入行發展。阮浩棕在2014年加入TVB，曾主持兒童節目《Think Big 天地》，但在2017年他一度約滿離巢，轉戰北京發展，直至2020年回巢。2023年阮浩棕在劇集《隱形戰隊》中飾演反派「鏗少」，演出備受讚賞，更憑《靈戲逼人》及《隱門》首度入圍「最佳男主角」及「最佳男配角」，入行10年事業終見起色。

出身演藝世家的阮浩棕，爸爸是導演阮惠源，嫲嫲是已故資深演員梁舜燕。（IG@yuenhochungnicholas）

2014年加入TVB。（IG@yuenhochungnicholas）

曾主持兒童節目《Think Big 天地》。（IG@yuenhochungnicholas）

在劇集《隱形戰隊》中飾演反派「鏗少」，演出備受讚賞。（電視截圖）

《隱門》。（IG@yuenhochungnicholas）

《靈戲逼人》。（IG@yuenhochungnicholas）

身為星三代的阮浩棕當年投考訓練班由低做起，原來他擔心被指靠關係，他曾在接受《香港01》專訪時坦言：「我初時真係唔想人知，因為我好怕做得差影衰我嫲嫲」，但他亦直言因嫲嫲的關係令他很快有機會演一些小角色：「《EU超時任務》係因為我嫲嫲介紹我畀監製認識，所以有機會做一個單元角色，嫲嫲喺劇入面演我婆婆，我又係佢個孫……好記得有場戲我哋拍外景，佢去到現場周圍同人講，『呢個我個孫嚟架，親孫嚟㗎，你哋記得支持佢呀』，嫲嫲係好支持我，無論我演成點，當然而家睇返好多瑕疵，但佢真係好支持我。」

阮浩棕同嫲嫲感情好好。（IG@yuenhochungnicholas）

被網民封為「上等孫」。（IG@yuenhochungnicholas）

曾合作拍攝《EU超時任務》。（IG@yuenhochungnicholas）

獲監製王心慰（Amy姐）賞識。（IG@yuenhochungnicholas）

雖然阮浩棕出身演藝世家，又被網民封為「上等孫」，但其實他捱至第10年才攀上男二，他更曾自爆被導演父親大鬧「戲屎」：「當時我同媽媽嗌緊交，咁我語氣唔好，爸爸就護妻心切，就鬧咗我一句『你啲戲好屎』，嘩，呢一句即刻令我崩潰，我係接受唔到，因為我知爸爸拍劇好叻，我最想佢讚我，就算上年我有三套劇出街，佢都剩係話『開始有啲嘢睇喎」，未得到佢讚，就換嚟佢呢一句咁講，我事後有同媽咪講返，『爸爸頭先嗰句我唔ok』，佢呢句說話令我喊咗好耐。」不過阮浩棕在《異空感應》中的出色表現終獲爸爸認同：「我爸爸今次真係有讚我喇，佢睇咗我演出話我做得好，同我講話『個仔終於識做戲喇』。」如今阮浩棕更奪得飛躍進步男藝員，不負眾望！

阮浩棕出身演藝世家。（IG@yuenhochungnicholas）

靚仔！（IG@yuenhochungnicholas）

捱出頭！（IG@yuenhochungnicholas）

加油！（IG@yuenhochungnicholas）