鄧兆尊爆TVB處境劇人工　爭產案後騷錢暴升追貼扮嘢王：升咗500%

近日網上流傳一張《愛．回家之開心速遞》演員每集人工價目表，其中歐陽震華客串一集$22,750，常駐演員中以劉丹最高，每集$6,000，女角則是$4,750的樊亦敏最高。雖然昨日TVB已發聲明稱「特此澄清，相關討論並不反映實際情況」，但還是引起了熱議，就連鄧兆尊、吳家樂等都有評論，鄧兆尊更大爆當年拍《皆大歡喜》的薪金，同劇男演員曾爭取加「一包煙」人工，但都失敗。



網傳《愛．回家》演員薪酬表，引起極大討論，而TVB發聲明澄清資料並不屬實。（網上圖片）

吳家樂、鄧兆尊與謝遜在網台節目討論處境劇薪酬，鄧兆尊說如果有機會都想再拍，「好撈，又好賺，又舒服，返工時間又好。」對於這張網傳價目表，他與吳家樂都覺得可信性很低，尤其當中指「阿Joe」何晉樂得$0，二人一聽就覺得冇可能，合約藝人一定不會$0。但他們都同意劉丹一定很高薪，笑言：「用少一個丹爺，可以用多十個其他人。」家樂解釋處境劇計糧方法，年資愈長，人工愈高，他說：「人工有時係累積出嚟，所以你話丹爺，如果咁多年，Sit-com嚟講，由叉燒炳（《真情》角色）嗰時到而家，每年加少少加少少， show錢點會少？呢度$6000咪畀少咗佢囉！」網傳「金城安」周嘉洛每集$5750，僅次丹爺，兆尊直言冇可能：「安仔一定冇咁高，我肯定！一早簽約定咗個價，唔會話你而家紅咗就會突然間加咗。」

吳家樂坦言，人工高低亦睇你邊段時間入職，撞正大環境不好要「共度時艱」，人工就肯定低。（YouTube@娛樂好好玩）

吳家樂與鄧兆尊評論網傳的《愛．回家》薪酬表，他們認為以劉丹年資，每集應該不止$6000。（資料圖片）

相反地，他們認為周嘉洛年資淺，接《愛回家》時人氣未算高，相信他人工一定比網傳為低。（資料圖片）

鄧兆尊當年拍足兩輯《皆大歡喜》，謝遜問到演員間會否知對方薪酬，他大爆：「女人嗰啲我哋唔知，有時成班男人傾開偈，林文龍呀，謝天華呀，祥仔（阮兆祥）都知，大約個Range幾多都知嘅。大家都係嗰個年份去傾（價錢）嘅，就傾偈話：『點呀？今日諗住加到幾多呀？』謝天華就好笑，嗰時一包煙$50，佢話：『我真係唔信呀，我上去我要求加$50，一包煙都加唔到我唔撈！』咁佢上去傾完返嚟，我話『點呀？仲有冇得撈？』佢話冇得加，咪又繼續撈囉。」他透露有一年所有人都冇人工加，公司叫「共度時艱」，又說：「嗰排好紅，冇理由$50加唔到吖，我哋要求每個月加$50都加唔到，嗰時共渡時艱係幾咁咩，不過始終公司畀咗機會大家。」

鄧兆尊與《皆大歡喜》男演員，閒聊時都會講下吓人工，大概知道彼此價位。（劇照）

鄧兆尊大爆，原來謝天華當年曾經話：「一包煙都加唔到我唔撈！」但最後真的加不到。（劇照）

期間他們討論做臨時演員的人工，指網傳臨時演員$380一集，兆尊笑說：「我做嗰陣時我記得$140至$180度，包一個飯盒嘅啫，做死屍瞓覺。」但他與吳家樂都同意，主要睇臨時演員公司如何拆賬，有公司「食水深」，臨時演員有機會只得$100。

鄧兆尊說，自己試過做臨記扮死屍，一場戲得$140至$180左右。（YouTube@娛樂好好玩）

當時拍《皆大歡喜》，雖然鄧兆尊戲份不是最主要，但出鏡集數都有8成，拍千幾集聽起來都相當「和味」，主持問他是否憑此已賺到第一桶金，他回答：「我Show錢唔係好多，一個Show三千零蚊，因為我有個爭產事件，暴升500%之後先有呢個價錢。真㗎，唔係冇呢個價錢，升咗先拍得住阮兆祥。（吳家樂：阮兆祥出名Show錢貴！）當時我爆咗Show，出四萬零五萬蚊一個月，但啲錢唔知去咗邊。」

鄧兆尊當年因爭產案日日見報，但亦因而令他拍劇時人工升價500%，追上了出名Show錢高的阮兆祥。（劇照）

拍《皆大歡喜》時鄧兆尊爆晒Show，月入閒閒地四、五萬。（劇照）

講開Show錢，計法其實好多，他說：「任何劇集，半個鐘入面，凸個頭出一出嚟，就會有show。（主持：如果有幅畫有你個樣？）唔同計法，真人先計。」家樂補充指每拍一套劇之前，公司會預先同你傾好Show錢，後期計法愈來愈多，有機會是1/2或1/3。家樂續道：「我都試過有套戲，有個監製話搵我，影一日相，佢話『喺套戲入面你死咗㗎喇，我想你影一張相，就係兩個主角去到見到你張Poster，你曾經係個車手，佢哋見到你，懷緬過去。你幫我影一日相，喺裡面出兩集，畀返兩個Show你，我話『咦？又OK喎！硬照咋喎。』我OK，但都要睇吓係乜嘢相，有啲最興墳前嗰啲相咁就梗係冇Show。」

主持亦再引伸到另一個話題，就是「死人利是」，家樂表示任何戲份，只要是拍殯儀館、瞓棺材、瞓停屍間等「唔吉利嘅嘢」，都會收返封利是。被問到銀碼，鄧兆尊說：「兩蚊，意思意思㗎啫，我嗰個年代係。」家樂再說：「而家都係！攞個意頭㗎啫，都係兩蚊！」