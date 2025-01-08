前TVB力捧小生神秘老婆真面相終極曝光　樣貌年齡惹熱議親自解畫

現年40歲的前TVB藝人蔡淇俊，過往曾參演《赤沙印記@四葉草.2》和《同事三分親》等劇集而為人熟悉，自2014年離巢後，便專注於內地的飲食事業，生意屢敗屢戰，即使近年他的店舖陸續結業，仍無阻他要做生意的決心，故有「執笠界KOL」稱號。早前蔡淇俊自爆已婚，亦有於社交網分享他與老婆的片段，可是他卻從未公開過老婆的樣貌，每次都會用emoji遮老婆個樣，相當神秘，令這段婚姻疑幻似真，網民都大感好奇。

蔡淇俊同Yoyo在拍攝《同事三分親》也是做熒幕情侶，不過有傳當時感情已經出現問題。（《同事三分親》劇照）

蔡淇俊與神秘老婆放閃。（小紅書）

蔡淇俊當年曾備受無綫力捧！（VCG）

蔡淇俊昨日終於在小紅書公開了他老婆的正面靚樣。他分享了夫妻倆拍拖的影片，留言寫道：「餘生只愛你一人，一生一世千古情」，向老婆表白愛意，高調放閃。蔡淇俊今次再沒有用emji遮住老婆個樣，網民都可以清楚看到他老婆的真面目。影片最後，蔡淇俊老婆更親吻蔡淇俊的臉，相當恩愛，閃盲網民。不少網民都留言讚蔡太靚女，又指他們兩人好登對。有網民提到：「你老婆還蠻漂亮的啊。之前網路上傳的是個年紀比較大的富婆」，蔡淇俊就回覆表示：「網路上的東西少信」，又有人指蔡太「睇落的確年紀唔細喎」，蔡淇俊則說：「奔4的人了」。

蔡淇俊多年前曾與陳自瑤傳緋聞，又被爆出疑與同性密友拖手唱K，但蔡淇俊已否認有關傳聞。有指蔡淇俊與蔡太於2015年在比利時註冊結婚，婚後育有兩女一子。

蔡淇俊同老婆恩愛放閃。(小紅書)

蔡淇俊同老婆恩愛放閃。(小紅書)

蔡淇俊同老婆恩愛放閃。(小紅書)

蔡淇俊同老婆恩愛放閃。(小紅書)

蔡淇俊同老婆恩愛放閃。(小紅書)

蔡淇俊同老婆恩愛放閃。(小紅書)

蔡淇俊同老婆恩愛放閃。(小紅書)