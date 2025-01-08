索爆人妻捱10年終上位做TVB一線花旦　為角色罕露腹肌：演員功課

38歲的賴慰玲（Winki）於2013年經其演藝學院老師羅冠蘭推薦，參演TVB劇集《女人俱樂部》飾演少女版李麗珍，2018年與TVB轉簽經理人合約，從此備受力捧，2021年憑劇集《反黑路人甲》首奪「最佳女配角」獎項，演技備受認同。捱足10年，賴慰玲終於有機會上位做一線花旦，繼《婚後事》後，最近播出的新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》中飾演當紅女藝人，集有型與嬌美於一身，獲網民封她為「國民家姐」。

新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》中飾演當紅女藝人，有嬌柔一面。（電視截圖）

同時有硬朗個性。（電視截圖）

昨日（7日）賴慰玲在IG分享兩張性感相，見她穿上桃紅色泳衣Top，配襯冷衫及牛仔褲，解開褲頭鈕，大騷結實腹肌，她透露因為劇本寫：「見牆上是澄當模特兒的內衣廣告，澄散發著自信與健康性感…」於是她便約了攝影師拍攝一輯性感照「去找那沈洛澄的自信和健康性感」。

劇本寫：「見牆上是澄當模特兒的內衣廣告，澄散發著自信與健康性感…」賴慰玲便約了攝影師拍攝一輯性感照，好專業。（IG@aiwinki）

賴慰玲專登搵攝影師拍攝性感相，激罕曬結實腹肌，做足演員功課。（IG@aiwinki）

賴慰玲表示今次要演一個不盡討好的角色，所以要更多力氣去了解她，而今次的泳照就是「演員功課」，十分專業，她續寫道：「事實上 她那份所謂的自信，幾乎是彈指可破 虛有其表，每個在愛情路上飽歷風霜的人，心底裡都是破爛得傷痕纍累，然後再要花很大的力氣和時間，一步一步去學懂愛好自己才懂去愛別人」。

賴慰玲專登搵攝影師拍攝性感相，激罕曬結實腹肌，做足演員功課。（IG@aiwinki）

呢副Body都有三步曲。（IG@aiwinki）

現在臨盤在即。（IG@aiwinki）

有信心年中就回復fit爆身材。（IG@aiwinki）

之後賴慰玲再在IG Story連環出post，透露泳照是在2024年頭攝，2024年尾已經捧住巨肚，皆因她與舞台劇演員老公梁子峰即將迎來第二胎，賴慰玲早前分享孕婦寫真相時透露BB已經足月，隨時生得！而IG Story的最後一張相片又回復fit爆身形，留言：「2025年中 #我話嘅」。

孕婦寫真。（IG@aiwinki）

孕婦寫真。（IG@aiwinki）

2017年低調嫁舞台劇演員老公梁子峰，姊妹們做見證。（IG@aiwinki）

2017年低調嫁舞台劇演員老公梁子峰。（IG@aiwinki）

囝囝都咁大個嘞！（IG@aiwinki）

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