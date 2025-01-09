寵妻視帝自爆加入TVB後有個角色好想做　但驚駕馭唔到竟係因為咁

近年主力拍劇的視帝陳展鵬，最近重拾歌手身份，繼早前推出單曲後，更將於本月12日在廣州舉行個人演唱會，令一眾期盼已久的「好鵬友」（粉絲暱稱）相當興奮。對於今次廣州個唱，陳展鵬非常重視而且不敢怠慢，日前親自到廣州展開連串宣傳活動，繼到「埋堆堆」總部「掃樓」，請食下午茶慰勞當地的宣傳人員，又接受當地網紅的訪問，期間還自爆加入TVB後有件事情很想做，但一直未有機會，究竟有什麼事是連視帝都做不到的呢？

陳展鵬憑劇集《城寨英雄》「朝猛山」一角奪得視帝。（資料圖片）

陳展鵬沒放下自己歌手身份，每次登台都有大批「好鵬友」支持。（IG@rucochan）

陳展鵬宣布將於明年初在廣州舉行《陳展鵬 DREAMPLAN個人音樂會》。（IG@rucochanofficialfc）

陳展鵬早前準備下午茶和飲品慰勞宣傳人員。（小紅書截圖）

近日有廣州網紅在小紅書分享訪問陳展鵬的片段，並以「陳展鵬是在太全面」稱讚：「專業！不止演戲，干湯，煲湯，唱歌視帝都是專業的！」片中，網紅帶上廣州出名的老火靚湯同視帝邊飲湯邊傾偈，原來陳展鵬對煲湯非常有研究，他表示小時候都是媽咪煲湯給他喝，而且媽咪煲湯很厲害，現在就到太太，隨後竟爆一句：「因為我做慣白老鼠」相當大膽。

陳展鵬接受廣州網紅訪問。（小紅書截圖）

陳展鵬稱陳山聰都會煲湯。（小紅書截圖）

陳展鵬話陳媽媽煲湯好叻，現在由太太接力。（小紅書截圖）

陳展鵬分享拍攝經歷，《天眼》是他其中一套喜歡的作品。（小紅書截圖）

其後當然不少談到拍劇生涯，陳展鵬有段時間拍不少動作戲，他自言他出道那個年代不會動作片很難拍，由80、90再到2000年代，大部分都要動作；另外網紅又提到《單戀雙城》是其最愛，陳展鵬指當時差不多全部實景都在馬來西亞拍攝，他劇中造型也挺特別，發現自己原來輕鬆幽默都OK，而且拍檔陳茵媺又很sweet，所以出來的化學效果就吸引到觀眾。之後陳展鵬還展示幽默一面，踢爆網紅說：「其實我感覺到你係好欣賞陳茵媺，只不過我有份拍喺隔離，所以你先話OK喎。」令網紅即時面紅。

當中也有講到《單戀雙城》。（小紅書截圖）

陳展鵬在《單戀雙城》造型特別。

陳展鵬發現自己輕鬆幽默都OK。（小紅書截圖）

陳展鵬踢爆網紅鍾意陳茵媺。（小紅書截圖）

而問到陳展鵬有何覺得未挑戰過？他坦言希望可以演到一個金庸作品的角色，縱使要他只是演一個「小二」都可以，「（金庸作品）大家都好耳熟能詳，或者都好經典嘅角色，但係我入咗TVB竟然係沒做過呢啲角色。（你會唔會想做韋小寶？）我想做，但我未必能駕馭，7個老婆未必駕馭到。」可見陳展鵬對太太一條心。

陳展鵬希望演到一個金庸作品的角色。（小紅書截圖）

自言做個「小二」角色都得。（小紅書截圖）

陳展鵬自爆加入TVB未演過金庸作品。（小紅書截圖）

陳展鵬想挑戰演「韋小寶」，但笑指7個老婆未必駕馭到。（小紅書截圖）

陳展鵬想挑戰演「韋小寶」，但笑指7個老婆未必駕馭到。（小紅書截圖）

47歲的陳展鵬近年事業、家庭兩得意，2016年的時候，憑劇集《城寨英雄》「朝猛山」一角，於《萬千星輝頒獎典禮》中奪得「最佳男主角」榮升視帝，登上事業高峰；其後遇到他人生的最佳女主角，與落選港姐單文柔（Phoebe）於2018年結婚，翌年誕下愛女「小豬比」 陳諾瑤（Quinta） ，一家三口甜蜜幸福，雖然已為人夫，但陳展鵬寵妻顧家形象令他人氣有增無減。

陳展鵬除了好戲外，還是好老公、好爸爸，一家三口甜蜜幸福。（IG@rucochan）

陳展鵬不時陪女兒到處玩。（IG@rucochan）