播靈接觸｜唐百川師傅路祭三寶鉸剪鏡尺 真人版起骨畫面曝光

《直播靈接觸》昨晚（07日）主題為「祭祀習俗」嘉賓為唐百川師傅。近日一單電單車意外，引致鐵騎士身亡，事件引起全城關注。唐百川師傅表示類似交通意外，家人都會進行路祭招魂，節目中他透露︰「路祭會準備文帖同招魂嘅法器、工具。首先會燒一張招亡帖通知地府、土地，招返撞散咗嘅靈魂返嚟。跟住燒一張『路票』有齊先人資料，等於先人身份證，等佢可以自由往來。」接住的步驟是灑米開出米路，最重要是準備一件先人著過的衫，拆去所有鈕同袋，師傅解釋︰「因為意頭唔好，同時掛住較剪、鏡同尺。鉸剪用嚟剪開地府天羅地網、鏡反映光線可以跟住行、尺係一條橋，就算幾遠三魂七魄都可以跟住返嚟。」

師傅表示禽流感前儀式會預備一隻生公雞，當亡魂返到現場，雞會拍翼或者表現好驚，代表亡魂已經到達。師傅解釋在民間信仰中，雄雞能牽引太陽，有驅邪通天的神性。在招魂儀式後，死者的靈魂便能附上公雞，引領亡者通往極樂世界，不會淪為孤魂野鬼，而附有亡靈的「招魂雞」會放生，不會被宰殺。

路祭儀式要準備︰先人的衣服、尺、鏡及較剪。

前晚（06日）主題為「執骨」請來石廠第三代傳人Louis）擔任嘉賓。去年票房冠軍《破．地獄》開場一幕，講述秦沛飾演的執骨師，為客人的先人執骨，細心清理骸骨，再有條不紊放入金塔，見證這行的專業。據Louise講石廠的工作包括執骨、落葬、做墓等看來風馬牛不相及的工作，他細說執骨的過程︰「入屋叫人去到墓地先拜後土，再同先人上注香話『而家請你起身喇』，跟住就會開始掘直到見到棺材，就會請親人迴避。當點算完整骸骨搵齊所有骨，搵有葉樹枝整斷掉落墓穴喻意「開枝散業」。節目中還鮮有「執骨」過程全公開。

此外，濶別螢幕多年的關秀媚下周將會擔任嘉賓，思浩早前在社交網站提到二人淵源，是始於處境劇《城市故事》。劇中思浩飾演溫紹倫弟弟許志華，每當闖禍就脫口而出一句「呢鋪洗米」，而贏得「洗米華」綽號。而關秀媚於劇中演靚女「曲奇」一角，贏得不少少男歡心。之後投身電影圈經常跟張家輝合作飾演情侶。