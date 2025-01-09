「TVB閒角王」結婚老婆滿身金器勁幸福 　曾捲入前度裸照外洩風波

現年32歲的無綫（TVB）藝人李嘉晉（Marco）數月前低調結婚，前日（7日）在社交平台上載婚照大曬幸福！一對新人依足傳統中式婚禮習俗穿裙褂，新郎哥胸前斜掛大紅花球，喜慶洋洋迎娶新娘。身材嬌滴滴的新娘子換上吊帶晚裝後，戴住滿身金器，除手上五對粗身龍鳳鈪，還有三隻金豬掛頸，一對新人笑到四萬咁口，幸福滿瀉！

李嘉晉喺去年9月底結婚。（IG@leekachunmarco）

同老婆甜蜜錫錫。（IG@marcolee_officialfansclub）

李嘉晉撰文解釋遲Post相原因，指上星期才收到相片，之後一直忙未有時間分享。他表示自己經常不在香港，想不到籌備一個婚禮原來有好多事要忙，寫着：「你不斷強調嫁俾我好幸福，娶到你 @yasmine_fish 我都好幸福☺️唔知邊個俾左杯茅台我飲，March in之前我已經😵左，幸好無醉到，我唔敢再空肚飲酒了。」他想不到午宴比想像中匆趕，好怕得失大家，幸見到合照大家都笑容滿面，尤其是爸爸媽媽，覺得一切都值得，並說：「嚟緊農曆新年後會好忙，我已經準備好，Come on🤟🏼」

新娘子滿身金器。（IG@leekachunmarco）

設午宴拋花球。（IG@leekachunmarco）

一對新人接受親友祝福。（IG@leekachunmarco）

李嘉晉哽咽感激父母，承諾會同老婆相親相愛，唔會鬧交。（IG@marcolee_officialfansclub）

指定動作。（IG@marcolee_officialfansclub）

在李嘉晉的官方影迷會IG中，更分享了不少婚宴片段，何廣沛、李旻芳和老公黃耀英等均有到賀，李嘉晉除在接新娘時間承諾會令對方開心，婚宴台上更哽咽感謝父母：「多謝爹哋媽咪，佢哋最擔心我一樣嘢，就係我嘅身體，放心啦媽咪我大個仔，唔需要擔心，我會照顧自己。爹哋媽咪應承你哋，我哋一定會相親相愛，唔會鬧交。」

敬酒！（IG@marcolee_officialfansclub）

「東張女神」李旻芳同老公黃耀英都有到賀。（IG@marcolee_officialfansclub）

何廣沛掛住舉手機影相。（IG@marcolee_officialfansclub）

大合照。（IG@marcolee_officialfansclub）

李嘉晉是第26期藝訓班出身。（IG@marcolee_officialfansclub）

現年32歲的李嘉晉是第26期藝訓班出身，不經不覺加入TVB 12年，但相信觀眾對他的印象不是太深。李嘉晉的知名度極低，翻查維基資料，他參與超過60部劇集，但大多數都是沒有角色名字的酒客、青年、泳客、記者、廚師等等，可算是近代演員中的「閒角王」。

2022年李嘉晉籨樂易玲手上接過長期服務獎，不經不覺入TVB 10年。（IG@leekachunmarco）

李嘉晉演的角色都沒有名沒有姓，多年來都演閒角。（維基百科截圖）

演出類型乜都有。（維基百科截圖）

令人最有印象，反而是李嘉晉在2020年捲入前度女友裸照外洩風波，他的前度女友模特兒「C小姐」懷疑有人將她的裸照放上網及誣衊她賣淫，她存有裸照的手機曾遺留在李嘉晉家中，故事件矛頭指向李嘉晉，C小姐亦已報警求助。李嘉晉接受傳媒訪問時否認其事，他承認對方手機確遺留在他的家中，亦一度想取回，後來他想再聯絡對方歸還，但遭女方封鎖電話號碼，只好把電話丟掉。

李嘉晉曾捲入前度女友裸照外洩風波。（IG@leekachunmarco）

李嘉晉稱是從朋友口中得知前女友的裸照在網上瘋傳。（IG@leekachunmarco）

李嘉晉 (右一) 在《木棘証人》做秦啟維 (左二) 的下屬。（IG@leekachunmarco）

古裝劇《一笑渡凡間》。（IG@leekachunmarco）

李嘉晉入行12年。（IG@leekachunmarco）

《超能使者》。（IG@leekachunmarco）

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