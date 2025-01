21歲聲夢小花變身夜蒲女一副谷胸戰鬥格打扮極野性　鍾柔美咁回應

現年21歲的聲夢小花林君蓮(蓮姐)一向給人型格感覺,除有一個好聲底外,原來還有一副好身材,早前她曾以濕身白色比基尼性感Look現身音樂節,即時令人眼前一亮,網民驚嘆原來蓮姐平日「禾稈冚珍珠」,甚至讚她不輸「最強Body 」郭珮文,近日林君蓮又再在社交平台派福利,以夜蒲女性感打扮示人,展示其野性火辣一面。

蓮姐一向給人型格感覺。(IG@lklk.orange)

除有一個好聲底外,原來還有一副好身材。(IG@lklk.orange)

林君蓮早前以濕身白色比基尼性感Look現身音樂節。(IG@lklk.orange)

令人眼前一亮。(IG@lklk.orange)

相中,身穿一襲白色絲質低胸連身短裙的蓮姐,與聲夢好姊妹林沚羿身處夜店,並寫上:「cheers to being daddies」兩人飲到面紅紅,足見玩得相當盡興。而蓮姐除了谷胸大騷事業線和美腿外,又坐在沙發上搔首弄姿,性感、野性又吸睛,惹人遐想,將身旁的林沚羿完全比下去。鍾柔美和姚焯菲分別留言:「Spicyyyy」、「yasss!! slayed the caption」,其他網民也心心眼,大讚:「靚!正!」、「So many possibilities」、「好正喎」。

蓮姐變身夜蒲女。(IG@lklk.orange)

一副戰鬥格。(IG@lklk.orange)

完勝身旁的林沚羿。(IG@lklk.orange)

好盡興。(IG@lklk.orange)

鍾柔美和姚焯菲都有留言。(IG@lklk.orange)

蓮姐早前出席活動時曾被問到是否想改走性感路線,她表示:「我覺得係以前可能因為喺香港就啲style比較保守少少啦,跟住我返到加拿大就覺得其實好多女仔都係咁樣著,即係好正常嘅一件事,所以我覺得點解我唔可以試下咁呢?」她又表示想走女性化一點的風格,比堅尼留去沙灘再穿。

林君蓮參加《聲夢傳奇》入行。(資料圖片/陳順禎攝)

林君蓮外冷內熱。(資料圖片)

林君蓮平時會在社交平台分享穿搭心得。(IG@lklk.orange)

蓮姐14歲時遠赴加拿大讀書,現入讀著名加拿大多倫多大學,加、港兩邊走。從小喜歡唱歌的蓮姐,尤其對韓國文化K-pop著迷,曾經有成為韓國練習生的機會,但因家人反對而放棄,最後在疫情期間決定回流香港,報名參加《聲夢傳奇》,一完歌手夢。

可愛一面。(IG@lklk.orange)