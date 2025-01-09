21歲聲夢小花變身夜蒲女一副谷胸戰鬥格打扮極野性　鍾柔美咁回應

現年21歲的聲夢小花林君蓮（蓮姐）一向給人型格感覺，除有一個好聲底外，原來還有一副好身材，早前她曾以濕身白色比基尼性感Look現身音樂節，即時令人眼前一亮，網民驚嘆原來蓮姐平日「禾稈冚珍珠」，甚至讚她不輸「最強Body 」郭珮文，近日林君蓮又再在社交平台派福利，以夜蒲女性感打扮示人，展示其野性火辣一面。

蓮姐一向給人型格感覺。（IG@lklk.orange）

除有一個好聲底外，原來還有一副好身材。（IG@lklk.orange）

林君蓮早前以濕身白色比基尼性感Look現身音樂節。（IG@lklk.orange）

令人眼前一亮。（IG@lklk.orange）

相中，身穿一襲白色絲質低胸連身短裙的蓮姐，與聲夢好姊妹林沚羿身處夜店，並寫上：「cheers to being daddies」兩人飲到面紅紅，足見玩得相當盡興。而蓮姐除了谷胸大騷事業線和美腿外，又坐在沙發上搔首弄姿，性感、野性又吸睛，惹人遐想，將身旁的林沚羿完全比下去。鍾柔美和姚焯菲分別留言：「Spicyyyy」、「yasss!! slayed the caption」，其他網民也心心眼，大讚：「靚！正！」、「So many possibilities」、「好正喎」。

蓮姐變身夜蒲女。（IG@lklk.orange）

一副戰鬥格。（IG@lklk.orange）

完勝身旁的林沚羿。（IG@lklk.orange）

好盡興。（IG@lklk.orange）

鍾柔美和姚焯菲都有留言。（IG@lklk.orange）

蓮姐早前出席活動時曾被問到是否想改走性感路線，她表示：「我覺得係以前可能因為喺香港就啲style比較保守少少啦，跟住我返到加拿大就覺得其實好多女仔都係咁樣著，即係好正常嘅一件事，所以我覺得點解我唔可以試下咁呢？」她又表示想走女性化一點的風格，比堅尼留去沙灘再穿。

林君蓮參加《聲夢傳奇》入行。（資料圖片/陳順禎攝）

林君蓮外冷內熱。（資料圖片）

林君蓮平時會在社交平台分享穿搭心得。（IG@lklk.orange）

林君蓮平時會在社交平台分享穿搭心得。（IG@lklk.orange）

蓮姐14歲時遠赴加拿大讀書，現入讀著名加拿大多倫多大學，加、港兩邊走。從小喜歡唱歌的蓮姐，尤其對韓國文化K-pop著迷，曾經有成為韓國練習生的機會，但因家人反對而放棄，最後在疫情期間決定回流香港，報名參加《聲夢傳奇》，一完歌手夢。

可愛一面。（IG@lklk.orange）