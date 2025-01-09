黃翠如懷孕巨肚現身依然有纖柔長腿　巧妙回答出席萬千頒獎典禮

黃翠如和老公蕭正楠上年11月在社交平台公布喜訊，分享超聲波照透露懷孕消息。隔月黃翠如於澳門現身活動明艷照人，並在受訪時自爆懷孕導致肥咗6KG！黃翠如今日（9日）於香港出席公開活動吸金，商場吸引半百位觀眾圍觀，現場可見她身穿一條粉紅色寬鬆連身裙配搭三吋高踭鞋示人，露出迷人的白滑香肩，以及纖柔的長腿，步履相當小心緩慢，孕味甚濃，狀態非常之好！

黃翠如懷孕巨肚出席今日（9日）香港公開活動吸金。（葉志明攝）

黃翠如接受訪問表示：「最近就開始感受到BB嘅跳動翻身嘅厲害，每一日都喺度學習。」講到是否有感到BB踢自己，她說：「有啊！每次逢親夜晚瞓覺嘅時候，都係BB最精神，已經唔係踢咁簡單，轉身都會感受到，好奇妙嘅呢種感覺。」至於體重方面，她表示：「上個月肥咗6kg，我而家已經唔夠膽量體重，每日咁樣增加，只要產檢嘅時候話健健康正常咁就OK啦！要磅重就真係冇自信心。」她透露會叫老公蕭正楠摸肚感受BB跳動。至於是否身體感到很疲倦，她笑言：「我其實冇乜好攰，我每一日除咗食同埋瞓覺，睇電視同埋打機。」談及網民指黃翠如懷孕後上圍升級，她直言：「作為所有嘅女性當你懷孕，就會成個人都肥咗，每一個媽媽都需要接受自己身體會一路變化，我有度我個肚。」

她透露下星期即將與老公一起上產前課程，以及尊重長輩的忠告接受傳統習俗，所以暫時未能分享更多懷孕點滴！

黃翠如巧妙回答下周會否出席萬千星輝頒獎典禮。（葉志明攝）

被問到會否出席下星期舉行的萬千星輝頒獎典禮，她直言：「我都未知呀！等公司話俾我知，對於我嚟講今次係澳門搞，可以去澳門住下酒店食吓嘢都幾開心，睇吓自己身體嘅狀況。」至於是否有信心撼贏「最佳女配角」大熱人選楊卓娜，她表示：「真係冇所謂，我都好希望佢攞，大家都知道佢演技好，我劇中兩個家姐（楊卓娜和楊茜堯）分別入圍最佳女主角同最佳女配角，我都希望佢哋有收穫。」提到是否希望成為萬千頒獎典禮第一位懷孕上台拎獎的女明星，她直言：「真係冇乜所謂，我知道每一個人都好努力，大家都知道呢一個獎係一個鼓勵。」