雷莊𠒇將第5度參加選美　愈戰愈勇次次有獎堪稱選美皇后

2017年港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette），曾被網民封為「最醜港姐」，但她身形甚FIT自信心爆棚，相當熱衷參加選美，更屢次獲獎﹗近日宣布今年第5度出戰，再次力爭選美冠軍。



2017港姐冠軍雷莊𠒇（資料圖片）

雷莊𠒇2017年奪得港姐冠軍引起很大爭議。（資料圖片）

雷莊𠒇2017年奪得港姐冠軍引起很大爭議。（資料圖片）

現年30歲的雷莊𠒇，加拿大出生長大，2017年來港參加香港小姐，一舉奪得冠軍兼最上鏡小姐，2018年出戰國際中華小姐競選亦奪得季軍。及後未有留港返加拿大發展，除了做模特兒亦繼續參加選美比賽。2022年第三度參加選美比賽，參選多倫多舉行的「Miss Face of Humanity 2022」，以香港代表名義參賽贏得殿軍殊榮。

雷莊𠒇Juliette熱衷於參加選美。（IG：@juliettelouie）

雷莊𠒇Juliette熱衷於參加選美。（IG：@juliettelouie）

雷莊𠒇Juliette熱衷於參加選美。（IG：@juliettelouie）

雷莊𠒇Juliette熱衷於參加選美。（IG：@juliettelouie）

雷莊𠒇Juliette熱衷於參加選美。（IG：@juliettelouie）

去年雷莊𠒇重返香港，參加《環球小姐2024香港區選美大賽》（Miss Universe 2024）狀態大勇賽前被封大熱門，惜最終屈居季軍。2025年她捲土重來再度代表香港出戰，將赴菲律賓參加《環球華裔先生小姐選美大賽》。

雷莊𠒇去年返港參選奪得季軍。（葉志明 攝）

雷莊兒身材有睇頭。（葉志明攝）

雷莊𠒇全晚狀態大勇，但最後只得季軍。（葉志明攝）

官方列出其簡介：「Juliette 是一名演員、模特兒和才藝教練，2017 年香港小姐和上鏡小姐、2018 年國際華裔小姐季軍和 2024 年香港環球小姐季軍。獎。畢業於多倫多大學，擁有就業關係、法語和英語學士學位，目前負責指導商業和選美行業的新興人才。她熱衷於心理健康，創立了No BS Factory，一個激發真實性和韌性的平台。經歷網路霸凌的她，提倡自信和善良。身為排球運動員，茱麗葉相信透過比賽可以不斷提升自我，始終努力成為最好的自己。她認為相信自己，善待他人，記住每場風暴最終都會過去。」

雷莊2025年捲土重來再度代表香港出戰，將赴菲律賓參加《環球華裔先生小姐選美大賽》。