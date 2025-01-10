傅嘉莉愛貓告別式爆喊崩潰：多謝16年半來給媽媽的所有開心笑聲

39歲的傅嘉莉（Kelly）出道逾廿年，近年在TVB拍劇戲份愈來愈重備受注目，陪伴她走過演藝路的愛貓GeBe在幾日前離世，Kelly上載告別式片段悲痛留言：「多謝妳這16年半來給媽媽的所有開心笑聲。」



Kelly傅嘉莉愛貓逝世。（IG：@kelly.fuu）

Kelly傅嘉莉與愛貓相伴逾16年。（IG：@kelly.fuu）

Kelly傅嘉莉與愛貓相伴逾16年。（IG：@kelly.fuu）

Kelly傅嘉莉與愛貓相伴逾16年。（IG：@kelly.fuu）

Kelly與愛貓GeBe相伴逾16年，猶如親人一樣，面對GeBe離世令她悲痛莫名。告別式Kelly準備了最愛的玩具與零食，又為牠戴上圍巾和梳毛，最後抱着GeBe遺體道別時更哭成淚人：「我真的好愛妳，愛妳的樣子，愛妳的手手，愛妳的毛毛，愛妳的平頭耳仔，愛妳的開朗性格。多謝妳這16年半來給媽媽的所有開心笑聲，永遠愛妳的媽媽，我的家人我的摯友再見，GeBe」

Kelly傅嘉莉為愛貓舉行告別式。（IG：@kelly.fuu）

Kelly傅嘉莉為愛貓舉行告別式。（IG：@kelly.fuu）

Kelly傅嘉莉親自為愛貓整理。（IG：@kelly.fuu）

Kelly傅嘉莉親自為愛貓整理。（IG：@kelly.fuu）

Kelly傅嘉莉充滿不捨。（IG：@kelly.fuu）

Kelly傅嘉莉充滿不捨。（IG：@kelly.fuu）

Kelly傅嘉莉充滿不捨。（IG：@kelly.fuu）

Kelly傅嘉莉充滿不捨。（IG：@kelly.fuu）