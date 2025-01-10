奔跑吧！勇敢的女人們｜再玩平行宇宙 張振朗「被出鏡」搞笑追數

《奔跑吧！勇敢的女人們》（以下簡稱《奔跑吧！》）主要演員有蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅、何遠東、唐嘉麟、黃瀅仴及張詩欣等。

由去年開始，無綫劇集大玩「平行宇宙」，繼《新聞女王2》的預告廣告在《法證先鋒VI倖存者的救贖》中閃現、及《法證》系列角色驚喜現身其他劇集（例如蔣祖曼早前以《法證6》的名模身份客串演出《黑色月光》）後，在新劇《奔跑吧！》中，無綫再度大玩「平行宇宙」，不過這次是縱向而非橫向。事緣昨晚（9日）劇情講述林采琳（吳若希飾）追問禾平（朱敏瀚飾）感情史，原來外表木獨的禾平，在學時期已經初戀，但卻因為成績差一再被嫌棄…

由「最英俊王子大獎」開始 朱仔陳年樣被瘋狂翻出

為了令朱仔的「想當年」場口更有畫面，劇組專誠剪緝了朱仔的真‧陳年片段於相關場口穿插播出，有朱仔小學時在電視台比賽中勇奪「最英俊王子大獎」畫面之餘，還有朱仔初入行時在《點解阿Sir係阿Sir》中的青澀演出，以及朱仔代表作《反黑路人甲》的精彩畫面。對於無綫劇集再送驚喜，網民極為受落，紛紛留言大讚有創意。「播舊片呢個主意幾好玩」、「哈哈，穿插不同劇集」、「呢段幾正，用番朱敏瀚舊片」、「播舊片幾有梗」、「笑咗TVB元宇宙」、「爆Seed之作」、「我鍾意呢個舊片時間」、「陸秋（朱仔《反黑》角色名）好正」、「每經歷過一段感情，朱仔都改一次名」、「好正，做多d呢d咪好」，有網民更搞笑留言問張振朗是否知道相關演出，而張振朗則在自己IG Story搞笑留言：「會唔會計番我一個show錢」。

另由於《奔跑吧！》女主角之一的賴慰玲，在《反黑》中與張振朗有超精彩感情線（二人在《反黑》的角色名字分別是蔣家大小姐及高彬），當年二人的番外篇感情生活更與劇集一樣引爆熱話。由於「反黑高大CP」深入民心，有網民更搞笑期待阿賴與振朗會否在《奔跑吧！》繼續「再續前緣」。就此，事件女主角阿賴雖然臨盆在即，但仍心繫劇集宣傳，昨晚再度在IG Story「發功」，上載與朱仔在《奔跑吧！》的對話場口並搞笑留言：「禾平，你望真啲！唔覺得洛澄好似你之前保護嘅四聯幫大小姐咩？！」、「寫劇本嘅幾位好鍾意Cult嘢」，令《反黑》是次的crossover更添懸疑性。對此身為「事件」主角的朱仔，接受tvb.com訪問時，大讚劇組是次的精心設計，他說：「真係得意嘅，又咁啱我過去拍嘅作品啱使做到串連，今朝我打開社交媒體，都幾大迴響，好多人都覺得好得意。」朱仔還大賣關子謂：「呢個只係劇情暴走嘅開端，最後嗰十集更加意想不到。」

監製揭「AI回春術」對朱敏瀚失效

另繼之前蕭正楠、阿賴、吳若希憑「AI回春校園片」贏盡好評及關注，昨晚終於輪到朱仔上場演回16年前的自己；不過由於與現時的樣子沒有太大差別，換來網友質疑為甚麼唯獨「朱仔後生版冇乜AI」，對此監製瑋澄親自解開謎團謂：「其實朱仔係有用AI嘅，但因為佢個樣仲好細路仔，所以佢AI咗同未AI分別唔大。」