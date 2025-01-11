前女團成員極凍齡曾被查身份證　囡囡轉眼10歲感性發文

2002年出道即爆紅的女子組合Cookies，解散多年近半成員已結婚產子，淡出娛樂圈，其中成員何綺玲Elaine婚後長居澳門，與圈外老公 Bosco Leong育有一子一女，轉眼間囡囡已經10歲，令她萬分感慨。



Cookies是8、90後回憶，成員包括（上排左起）吳雨霏（Kary）、區文詩（Angela）、楊愛瑾（Miki）、傅穎（Theresa）、鄧麗欣（Stephy）、馬思恆（Helena），（下排左起）蒲茜兒（Serena）、陳素瑩（Gloria）及何綺玲（Elaine），其中Gloria、Elaine以前已經好Friend。（網上圖片）

Cookies絕對係香港人嘅集體回憶。（網上圖片）

當年以COOKIES成員身份出道，短短一年後Elaine何綺玲即退出幕前，隨後即結婚產子，雖已是兩孩之母，不過她仍保持外形嬌小兼少女味濃，略帶幾分稚氣，去年與鄧麗欣（Stephy）﹑楊愛瑾（Miki）﹑陳素瑩（Gloria）同遊澳門入賭場時更被查身份證，相當誇張。

鄧麗欣（Stephy）﹑楊愛瑾（Miki）﹑何綺玲（Elaine）和陳素瑩（Gloria）去年相約同遊澳門。（IG：@stboo）

Cookies前成員何綺玲（Elaine）早已結婚做人妻。（IG：@elaineho422）

Cookies前成員何綺玲（Elaine）早已結婚做人妻。（IG：@elaineho422）

Cookies幾位成員不時相約見面。（IG：@elaineho422）

Cookies幾位成員不時相約見面。（IG：@elaineho422）

轉眼Elaine大女Cass已經十歲，她貼出多張慶生照片有感而發：「十歲了我的心肝寶貝❤️今天媽媽第一次有你的電話號碼，設定來電稱呼的一刻，那些十年的回憶湧上心頭。要揀一幅你手機第一張頭像相真係好難，每一個階段都是媽媽的最愛。我一定是偏心你的，因為是你陪伴過媽媽最軟弱的頭幾年，但同時亦令我變得更強，是你的可愛嘴甜撐起我疲憊的身軀，應該說更多的是我對你的愧疚，幸好已經過去了。爸媽願你身體健康，繼續口甜舌滑，平和地踏入你人生另一個階段-青春期💓」

Cookies前成員何綺玲（Elaine）KEEP得相當好。（IG：@elaineho422）

Cookies前成員何綺玲（Elaine）KEEP得相當好。（IG：@elaineho422）

Cookies前成員何綺玲（Elaine）KEEP得相當好。（IG：@elaineho422）

Cookies前成員何綺玲（Elaine）KEEP得相當好。（IG：@elaineho422）

Cookies前成員何綺玲（Elaine）大女轉眼已經十歲。（IG：@elaineho422）

Cookies前成員何綺玲（Elaine）大女轉眼已經十歲。（IG：@elaineho422）