愛回家｜網傳丹爺每集薪酬6千 梁思浩6字大爆真相

梁思浩今日（10/1）現身電視城出席《萬千星輝頒獎禮2024》「最佳男、女主持」10強候選人記者會。對於能夠打入最後十強「最佳男主持」，梁思浩接受《香港01》訪問時表示：「其實我喺呢個頒獎禮，我先後都有唔同獎項嘅提名，而今次亦係我第8次嘅提名，咁耐以來都冇攞過獎，咁所以今次我平常心咁去面對。」

梁思浩入圍最後十強「最佳男主持」。（吳子生攝）

對於近日有人網上大爆《愛·回家之開心速遞》演員薪酬，指台柱「熊樹根」劉丹每集6000元。第二位是「廢青安」周嘉洛，每集5750元。而「豹哥」單立文每集5500元排第三，惹起網上熱議。梁思浩表示：「其實我覺得嗰個人係想攞一啲存在感，而我都有睇到裡面嗰啲演員格價，可信度我諗得一半，除非係統籌同監製先知啲演員嘅人工，其他人係冇可能會知，因為佢哋係要出單計數，而呢個人咁做係會引起好大迴響嘅。」

《萬千星輝頒獎禮2024》「最佳男、女主持」10強候選人會見傳媒。（吳子生攝）

梁思浩續說：「其實喺呢行做得咁耐嘅人包括埋我，我哋自己心目中係有個價錢，如果少過呢個價錢，真係唔會做。咁我用咩去衡量呢？能夠喺呢行做咗30年都能夠不停係咁有嘢做嘅人，佢攞嘅價錢一定唔低，如果價錢低 ，佢一定唔會做。（丹爺6千信唔信？）咁梗係唔信啦，佢唔只呢個價。（咁你一集幾多？）哈哈，我滿意囉。（你個網台經常爆秘聞唔怕得罪無綫？）唔怕，我冇包袱，可能同佢哋有合作嘅關係，所以佢哋冇叫我唔好講。」