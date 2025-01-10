男團Hey Brother正式出道 月尾海外掘金年中殺入影壇

加埋超過280歲嘅最新男團「Hey Brother」新歌《我為人人》今日（10日）正式派台，5位成員李思捷、麥包、曹永廉、黃智賢及唐文龍下午出席新歌發布會，關嘉敏更以神秘嘉賓身份現身身，為Hey Brother 送上「2025 Men爆男團」獎項。

新歌由構思到成事，花費兩年時間，問到是否百感交集，唐文龍解釋是因為大家有太多想法，加上疫情關係，令作品需時完成。問到當中可有拗撬，他們否認有意見有爭拗，但都係為件事好。

月尾會登台搵真銀，而年中會拍電影，但快歌就因為體力問題，未必會有。

記者會上，唐文龍被爆長氣，每個語音都用盡60秒，問到其他成員有無聽晒，李思捷表示：「今日嗰啲無聽，儲埋一次過聽，起碼聽半小時，每個訊息都反映到佢好細心，譬如問佢聽日得唔得閒，佢會先講自己有咩做、有咩戲份要拍，拍完去做運動，最後先話聽日OK，但講緊可能已經係第五條訊息。」李思捷笑指雖然不是日日見唐文龍，但對方每次日記式回覆，令大家都十分了解他的現況。曹永廉聞言後不停偷笑，最後仲話「我好認同」。

Hey Brother正式出道，無綫高層何麗全亦有出席記者會。（鄺鈺瑩 攝影）

麥包透露Hey Brother 預計今年會出多3首歌，年中亦會拍電影，仲話大家都係收一份糧、但李思捷舉手做監製，所以大家都交晒畀佢，問到此舉是否尊重長輩，李思捷即謂：「拉返curve ，我而家大咗5年。」團隊中最大年紀嘅曹永廉再度偷笑，表示自己賺咗5年，另外，他又透Hey Brother將在今年去海外登台。

無綫曾出產嘅Super Tiger、中年好聲音、甚至LOONG 9，問到最中威脅係邊隊，李思捷表示：「有邊個加埋有280歲？同埋我哋都唔會蝦啲細。」