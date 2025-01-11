MC張天賦被爆疑有位索爆女友　身材火辣仲係「劍神」張家朗前度？

MC張天賦是近年香港樂壇炙手可熱的歌手之一，由2019年參加《全民造星II》正式出道，短短五年多的時間已經奪下不少樂壇獎項，2年前更在紅館舉行了3場個人演唱會，人氣超強，事業一帆風順。

MC張天賦是近年香港樂壇炙手可熱的歌手之一。（資料圖片）

MC雖然事業順利，但後生仔都鍾意拍拖，他的緋聞也不少，先後與MV的女拍檔Ash（鍾卓穎）和Santis（陳濬樺）傳出緋聞，女方後來都跟本來的正印分開，但未見有與MC修成正果。

ASH曾任MC張天賦MV《時候不早》女主角。

與Santis（陳濬樺）拍《反對無效》MV。

不過《香港01》最近收到讀者報料，指MC原來已經低調拍拖半年有多，但女主角並不是上述兩位，而是KOL Cherry。爆料人稱：「佢哋大概一齊咗半年左右，MC熟嘅圈外朋友都知道，會大家一齊出去玩，女朋友21歲，之前係張家朗ex，但係冇公開過，但就因為一齊用訂製情侶手機殼比人發現，不過一年左右就分咗手。」

Cherry被與張家朗用同款手機殼。（網上圖片）

張家朗亦有like post。（網上圖片）

爆料人亦指，原來MC在上年12月31的澳門演唱會，Cherry亦有現身支持，「同埋女方嘅ig係MC演唱會前有多次暗示想聽《浪漫手機》，而31/12嘅演唱會女方有去到澳門支持，當日MC仲特登加咗《浪漫手機》呢首歌入rundown。」而MC每一個IG post，基本上Cherry都有like，爆料人更說：「其實mc好低調，我諗係得身邊嘅朋友先知佢哋一齊咗」。

上年7月11日，Cherry與MC成班人一齊玩。（讀者提供）

這位Cherry除了疑是MC現任女友和「劍神」張家朗前度外，她在網上也有不少人討論，原來今年只有21歲的Cherry中學時期曾與現時香港籃球甲一靚仔球員曾湛元拍拖，據知當時二人非常高調。Cherry能夠與這麼多男神拍拖，當然本身也是一名美女，更有火辣身材，難怪男神都要拜倒在她的裙下。

Cherry 呢張性感相，MC梗係有俾個like支持下啦

Cherry性感相 MC一定俾like

據知情者表示MC張天賦同Cherry雖然拍拖低調，不過在IG亦留下痕跡，除了大家互相關注之外，MC對於Cherry的性感靚相，一定俾like支持，Cherry這個IG帳號有69張相，當中MC對46張相俾過like，甚至連女方IG第一張相都有，真係like到開始已變成癮，看來Cherry在MC心目中接近「世一」位置。

呢張影得咁靚，又得到MC一個讚喇

Cherry 好多相都得到MC 俾like。

擁有火辣身材。（IG@_cherryyylam）

絕對係靚女一名。（IG@_cherryyylam）

絕對係靚女一名。（IG@_cherryyylam）