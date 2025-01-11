60歲單親媽做完矯視手術含住淚水北上開工　曾傳遭家暴做保險養家

現年60歲的黎燕珊是首屆亞洲小姐冠軍，2017年加盟無綫（TVB）後拍過不少劇集，成為御用媽媽表現亮眼。昨日（10日）黎燕珊在社交平台發布一張戴住太陽眼鏡坐港鐵的照片，雖然鏡片反光，但仍隱約見到眼眶有淚水；她透露剛完成激光矯視手術，未待完全康復已趕住北上開工，認真勤力！她寫道：「剛完成『眼睛激光矯視』休息了好幾天繼續北上開工，求天父保守我平安，工作順利完成🙏💖💪💪」，不少網民留言叫她保重，並奉勸：「一定要有足夠休息！ 」

黎燕珊是首屆亞洲小姐冠軍。（網上圖片）

黎燕珊剛做完激光矯視手術，抖幾日未完全康復就北上開工，見眼眶仍有淚水。（黎燕珊@Facebook）

黎燕珊為育家曾做保險。（黎燕珊@Facebook）

黎燕珊是單親媽媽，1992年嫁給70年代邵氏男星劉永，二人育有一子一女，可惜這段婚姻維持約8年終離婚收場。其實這段婚一開始已不被看好，因劉永當年感情生活豐富，曾與恬妞和文雪兒拍拖，1983年與台灣藝人戴良純「閃婚」，結婚翌年劉永疑以餐刀襲擊戴良純，令她差點毀容，兩人離婚收場。

黎燕珊與劉永婚姻維持8年。（微博圖片）

黎珊珊已釋懷，離婚後仍有一家人食飯。（微博圖片）

有傳黎燕珊離婚亦是因為難頂劉永家暴，甚至向高等法院申請禁制令，禁止劉永埋身接觸，不過事後黎燕珊親揭發現劉永兩次偷食成離婚導火線。對於家暴傳聞，黎燕珊卻絕口不提，只在10多年後的信仰節目中，透露有日女兒學校門口貼滿前夫的海報，她維持冷靜照顧好子女與工作，晚上11時多駕車回到學校，在車上哭了整整一小時，再親手一張一張撕走海報，就似希望可以把創傷也撕走。她回憶道：「我不是留戀前夫⋯⋯而是怨女兒才6歲，為何要承受這些，為何她的爸爸那麼不負責任。」

黎燕珊離婚後雖然有人追，但為子女仍選擇繼續單身。（黎燕珊@Facebook）

黎燕珊復出拍過唔少劇集。（黎燕珊@Facebook）

黎珊燕復出後成為TVB御用媽媽表現亮眼。（黎燕珊@Facebook）

黎燕珊近年參演不少劇集。（IG：@evalaiyinshan）

黎燕珊在《法證先鋒IV》的演出獲得網民稱讚。

黎燕珊離婚後獨自照顧一對子女，為養家她曾做保險，之後復出拍戲，承諾給子女比雙親更快樂的生活。黎燕珊曾在《喜樂婆婆會客室》的訪問中說：「我當初離婚時無錢，硬著頭皮去做保險，我不擅於交際，也要放底面子，為了賺錢養家，都要做。」黎燕珊曾怨恨前夫，後來想通覺得：「已發生的事，不能回頭，不能後悔。」最後釋懷放下，感慨要是沒有這段婚姻，也不會有這麼一對乖巧的子女，女兒劉詠詩（Wynce）早前誕下B女，黎燕珊榮升外婆，可謂苦盡甘來！

黎燕珊自言當初離婚時無錢，硬著頭皮去做保險，我不擅於交際，也要放底面子，為了賺錢養家，都要做。（黎燕珊@Facebook）

黎燕珊早前榮升婆婆，女兒生可愛囡囡，三代同堂合照。（黎燕珊@Facebook）