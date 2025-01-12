鄺玲玲泰國爆紅返香港開見面會　獲偶像蔡卓妍拍片超興奮激動

港泰混血兒鄺玲玲，憑GL劇《我們的秘密》爆紅，IG Followers已接近200萬。她與劇中拍檔Orm成為受歡迎CP「LingOrm」，二人昨日（11日）在港舉行《鄺玲玲 & Orm fan meeting in HK 2025》，鄺玲玲可說是「衣錦還鄉」，門票火速售罄，獲大批粉絲撐場，除了唱出Beyond《海闊天空》，她亦唱了Rose與Bruno Mars的《APT.》，Fans們High爆。

鄺玲玲（右）與Orm舉行《鄺玲玲 & Orm fan meeting in HK 2025》。（IG圖片）

鄺玲玲衣錦還鄉，獲大批粉絲撐場。（IG@linglingkwong）

其實去年LingOrm已經搞過見面會，鄺玲玲當時唱出Beyond的《喜歡你》及阿Sa的《下一站…天后》，透露自己很喜歡蔡卓妍（阿Sa），又很喜愛看電影下一站天后。她把唱歌片段上載至IG後，阿Sa亦立即follow了她的IG，二人成為「網友」。

鄺玲玲在見面會上唱出《海闊天空》。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲的Fans非常有心，特地找阿Sa拍片，見面會上播出阿Sa的片段，她說：「你啲Fans成日都會send你唱《下一站天后》嘅片段，咁我呢，亦都作好開心你鍾意《下一站天后》呢套電影同埋呢一首歌，咁今年呢，亦都好高興可以同你成為咗網友，我會一直關注你㗎。希望你可以繼努力，繼續加油，好似《下一站天后》嘅金大喜咁，繼續做多啲好嘅作品，拍多啲好嘅戲啦，我會繼續支持你㗎！」

鄺玲玲好靚！（IG@linglingkwong）

鄺玲玲的粉絲知道她喜歡阿Sa，找她拍片。（網上片段）

鄺玲玲見到偶像，非常驚喜。（網上片段）

阿Sa與鄺玲玲自去年成為網友，她表示會繼續支持對方。（網上片段）

鄺玲玲見到亦非常激動，難以置信，用廣東話說：「阿Sa呀！」她說：「我可唔可以要返條片呀？」活動主持叫她不如拍返條片畀阿Sa，她說：「我淨係想要返條片，就足夠㗎喇！Thank you！」很多粉絲都恭喜她追星成功！