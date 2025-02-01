專訪｜雷莊𠒇被指『最醜港姐』 霸氣回應：一定唔會係最醜樣

雷莊𠒇（Juliette）出身富裕家庭，爸爸是香港十大傑出設計師之一、人稱「設計多面手」的雷葆文，她在家中排最大，有一弟一妹。由於性格男仔頭，23歲那年Juliette得爸爸鼓勵由加拿大回流返香港參選2017年度香港小姐，憑完美Body和出眾才藝，撼低同票數的何依婷勇奪冠軍兼最上鏡小姐。

Juliette愈戰愈勇，近年更成為選美達人，繼港姐、國際中華小姐、Miss Face of Humanity 2022、環球小姐2024香港區選美大賽後，最新將會參與在菲律賓舉行的《環球華裔先生小姐選美大賽》，是她的第5次選美。Juliette接受《香港01》專訪，親解喜歡選美的原因，「我好鍾意比賽，呢個係motiveion（動力）做返最好嘅自己，以前喺加拿大會代表大學參加排球比賽，選美都係一個比賽，有個機會代表香港，why not？」

Juliette最近第五次參予選美比賽。（陳順禎 攝）

參加比賽對佢嚟講係一個動力。（陳順禎 攝）

Juliette係2017年港姐冠軍。（資料圖片）

Juliette嘅爸爸係香港十大傑出設計師之一。（ig@juliettelouie）

難融入香港娛樂圈虛偽應酬文化

當年贏得香港小姐冠軍，Juliette完成一年任期後，便選擇返回加拿大。她直言由一開始已沒打算留在香港發展，「選嗰時唔知要留喺香港，原來大部份冠軍都會，又要留一年，呢樣我係唔知，因為佢哋（TVB）好早已經收咗我哋份合約，真係冇讀得好detail（細節），咁多pages（頁數）。」

一年後，Juliette被游說簽藝員合約，但她自覺不適合香港娛樂圈，「全部game同外國好唔同，呢度係要識人」。她調高音調說：「Hello 你點呀」，並續說：「對我嚟講有少少Fake（虛偽）囉。我唔鍾意呢樣嘢，我覺得我唔識你，唔會特別食飯，或講好多嘢，我覺得唔係咁真心。」她表示傾約時有見過藝員部主管樂易玲，亦被長合約嚇親，「8年，所以sorry ，我8年冇咁多時間，我真係想喺荷里活做演員。今次（返港）冇TVB較自由，我今年30歲，都想返嚟香港睇吓適唔適合。」

Juliette自覺不適合香港娛樂圈。（陳順禎 攝）

Juliette被游說簽藝員合約，但佢自覺不適合香港娛樂圈。（資料圖片）

雷莊𠒇自信一定唔係最醜港姐。（ig@juliettelouie）

選美對Juliette係一個動力。（ig@juliettelouie）

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荷里活發展順利：唔使靠屋企

Juliette的成長背景較特別，在加拿大出世，7歲回流香港選讀法國學校，但因家中沒有人識講法文，她識聽識講但法文水平一般，而英文更是半桶水，重返加拿大讀高中及大學又要惡補英文。不過，在加拿大擔任模特兒和演員，發展頗順利，皆因Juliette懂得多國語言，而且帶有中國人樣的混血味道，拍過不少廣告、參與短片《& Cut》、Amazon Prime Video《Three Pines》及Netflix劇集《The Recruit》等等。

Juliette自豪地說：「我係full time actress,full time model，唔使靠屋企俾錢，我都好proud of 自己。」不過，在加拿大生活有點沉悶，她喜歡香港的生活節湊，亦很認同自己的香港人身份，所以亦想亦希望留港一段時間尋求新發展方向。

Juliette最近返香港搵機會。（資料圖片）

Juliette喺加拿大擔任模特兒和演員，發展頗順利。（ig@juliettelouie）

拍過不少廣告、參與短片《& Cut》。（受訪者提供）

自信唔係「最醜港姐」

對於被網民封「最醜港姐」，Juliette繼續好有自信地回應，「i don't believe it！我唔會相信，我唔覺得自己係最靚，但一定唔會係最醜樣，所以唔會俾呢啲說話影響到我。如果真，我點可以返到加拿大，一路五、六年都book廣告，係因為人哋真係鍾恴我個樣，人哋真係鍾意我笑容。如果我真係醜樣，I won't be booking this job。（我唔會得到呢份工作），所以真係要自己有返個自信心。」

樣貌以外，Juliette對自己的身材亦很有信心，早前公開一張全裸寫真相片，她大讚攝影師很專業，「攝影師好有talent，專影全裸，我唔係only model要除衫，影之前我都有做research，覺得好靚，所以想為自己留返一個紀念。」不過，她直言香港和外國文化差異大，外國人見到會簡單讚一句「好靚女」，香港或帶有色眼鏡，所以不會公開更多。

場地提供：Gloucester art club

Juliette自信唔係「最醜港姐」。（陳順禎 攝）

曾影過全裸寫真。（ig@juliettelouie）

身材超Fit。（ig@juliettelouie）

身材超Fit。（ig@juliettelouie）

身材超Fit。（ig@juliettelouie）