專訪｜雷莊𠒇被指『最醜港姐』 霸氣回應：一定唔會係最醜樣

雷莊𠒇(Juliette)出身富裕家庭,爸爸是香港十大傑出設計師之一、人稱「設計多面手」的雷葆文,她在家中排最大,有一弟一妹。由於性格男仔頭,23歲那年Juliette得爸爸鼓勵由加拿大回流返香港參選2017年度香港小姐,憑完美Body和出眾才藝,撼低同票數的何依婷勇奪冠軍兼最上鏡小姐。

Juliette愈戰愈勇,近年更成為選美達人,繼港姐、國際中華小姐、Miss Face of Humanity 2022、環球小姐2024香港區選美大賽後,最新將會參與在菲律賓舉行的《環球華裔先生小姐選美大賽》,是她的第5次選美。Juliette接受《香港01》專訪,親解喜歡選美的原因,「我好鍾意比賽,呢個係motiveion(動力)做返最好嘅自己,以前喺加拿大會代表大學參加排球比賽,選美都係一個比賽,有個機會代表香港,why not?」

Juliette最近第五次參予選美比賽。(陳順禎 攝)

參加比賽對佢嚟講係一個動力。(陳順禎 攝)

Juliette係2017年港姐冠軍。(資料圖片)

Juliette嘅爸爸係香港十大傑出設計師之一。(ig@juliettelouie)

難融入香港娛樂圈虛偽應酬文化

當年贏得香港小姐冠軍,Juliette完成一年任期後,便選擇返回加拿大。她直言由一開始已沒打算留在香港發展,「選嗰時唔知要留喺香港,原來大部份冠軍都會,又要留一年,呢樣我係唔知,因為佢哋(TVB)好早已經收咗我哋份合約,真係冇讀得好detail(細節),咁多pages(頁數)。」

一年後,Juliette被游說簽藝員合約,但她自覺不適合香港娛樂圈,「全部game同外國好唔同,呢度係要識人」。她調高音調說:「Hello 你點呀」,並續說:「對我嚟講有少少Fake(虛偽)囉。我唔鍾意呢樣嘢,我覺得我唔識你,唔會特別食飯,或講好多嘢,我覺得唔係咁真心。」她表示傾約時有見過藝員部主管樂易玲,亦被長合約嚇親,「8年,所以sorry ,我8年冇咁多時間,我真係想喺荷里活做演員。今次(返港)冇TVB較自由,我今年30歲,都想返嚟香港睇吓適唔適合。」

Juliette自覺不適合香港娛樂圈。(陳順禎 攝)

Juliette被游說簽藝員合約,但佢自覺不適合香港娛樂圈。(資料圖片)

雷莊𠒇自信一定唔係最醜港姐。(ig@juliettelouie)

選美對Juliette係一個動力。(ig@juliettelouie)

荷里活發展順利:唔使靠屋企

Juliette的成長背景較特別,在加拿大出世,7歲回流香港選讀法國學校,但因家中沒有人識講法文,她識聽識講但法文水平一般,而英文更是半桶水,重返加拿大讀高中及大學又要惡補英文。不過,在加拿大擔任模特兒和演員,發展頗順利,皆因Juliette懂得多國語言,而且帶有中國人樣的混血味道,拍過不少廣告、參與短片《& Cut》、Amazon Prime Video《Three Pines》及Netflix劇集《The Recruit》等等。

Juliette自豪地說:「我係full time actress,full time model,唔使靠屋企俾錢,我都好proud of 自己。」不過,在加拿大生活有點沉悶,她喜歡香港的生活節湊,亦很認同自己的香港人身份,所以亦想亦希望留港一段時間尋求新發展方向。

Juliette最近返香港搵機會。(資料圖片)

Juliette喺加拿大擔任模特兒和演員,發展頗順利。(ig@juliettelouie)

拍過不少廣告、參與短片《& Cut》。(受訪者提供)

自信唔係「最醜港姐」

對於被網民封「最醜港姐」,Juliette繼續好有自信地回應,「i don't believe it!我唔會相信,我唔覺得自己係最靚,但一定唔會係最醜樣,所以唔會俾呢啲說話影響到我。如果真,我點可以返到加拿大,一路五、六年都book廣告,係因為人哋真係鍾恴我個樣,人哋真係鍾意我笑容。如果我真係醜樣,I won't be booking this job。(我唔會得到呢份工作),所以真係要自己有返個自信心。」

樣貌以外,Juliette對自己的身材亦很有信心,早前公開一張全裸寫真相片,她大讚攝影師很專業,「攝影師好有talent,專影全裸,我唔係only model要除衫,影之前我都有做research,覺得好靚,所以想為自己留返一個紀念。」不過,她直言香港和外國文化差異大,外國人見到會簡單讚一句「好靚女」,香港或帶有色眼鏡,所以不會公開更多。

Juliette自信唔係「最醜港姐」。(陳順禎 攝)

曾影過全裸寫真。(ig@juliettelouie)

身材超Fit。(ig@juliettelouie)

身材超Fit。(ig@juliettelouie)

身材超Fit。(ig@juliettelouie)